YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kaybolan çocuk için arama çalışması başlatıldı

Kaybolan çocuk için arama çalışması başlatıldı

23.09.2022 04:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaybolan çocuk için arama çalışması başlatıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde dün akşam saatlerinde kaybolan 10 yaşındaki çocuğun bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Buğdaylı Mahallesi Samanlı Sokak'taki evinden saat 17.30'da ayrılan Abdurrahman Eker kayboldu.

Çocuğa ulaşamayan yakınları, durumu polise bildirerek yardım talebinde bulundu.

Bölgeye gelen polis ve AFAD ekipleri çocuğu arama çalışması başlattı. Ekipler kırsal bölgedeki mahallenin çevresindeki dere, ekili arazi, besi çiftlikleri, mağara ve metruk yapılarda arama yaptı.

Mahalledeki cami, okul ve iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen polis, kayıtlarda Eker'in yalnız başına mahalle içerisinde ilerlediğini tespit etti.

Ekipler, yaklaşık 10 saattir izine rastlanılmayan Eker'in, evden çıktıktan sonra kent genelinde etkili olan şiddetli yağmura yakalanıp, bir yere sığındığı ihtimali üzerinde duruyor.

Eker'i arama çalışmaları devam ediyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kayseri'de sağanak etkili olduKayseri'de sağanak etkili oldu
Yeni Malatyaspor, Sakaryaspor maçının hazırlıklarını sürdürdüYeni Malatyaspor, Sakaryaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Hakkari'de çocukları dağa kaçırılan aileler HDP önündeki eylemlerini sürdürdüHakkari'de çocukları dağa kaçırılan aileler HDP önündeki eylemlerini sürdürdü
Anahtar Kelimeler:
Kayseri kayıp çocuk

Kayseri Namaz Vakitleri 23 Eylül Cuma

İmsak
04:57
Sabah
06:19
Öğle
12:36
İkindi
16:01
Akşam
18:42
Yatsı
19:59
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2022 yılı daha bitmedi! Kehanetleri yeniden gündem oldu

2022 yılı daha bitmedi! Kehanetleri yeniden gündem oldu

Gerçeği yıllar sonra öğrendi! Birlikte uyuduğu adam...

Gerçeği yıllar sonra öğrendi! Birlikte uyuduğu adam...

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Artık üzülmeyin, çaresi var! Soğanla karıştırın her gün sürün

Artık üzülmeyin, çaresi var! Soğanla karıştırın her gün sürün

Çarpıcı anketten inanılmaz sonuç: Penis boyu kısa olanlar...

Çarpıcı anketten inanılmaz sonuç: Penis boyu kısa olanlar...

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.