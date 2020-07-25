YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Kaybolmaya yüz tutmuş fidanlara göz aşısı yapıldı

Kaybolmaya yüz tutmuş fidanlara göz aşısı yapıldı

VAN HABERLERİ  | 25.07.2020 11:10 | Son Güncelleme

Van Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Ziraat Fakültesi, üretimi yapılmadığı için kaybolma tehlikesiyle karşı karşıya kalan meyvelerin korunması amacıyla oluşturulan serada göz aşısı yapmaya başladı.Van YYÜ Ziraat Fakültesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle geçmişten bu yana yetiştirilen ancak yok olmaya yüz tutmuş 12 meyvenin gen kaynakları koruma altına alındı.

Kaybolmaya yüz tutmuş fidanlara göz aşısı yapıldı

Van Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Ziraat Fakültesi, üretimi yapılmadığı için kaybolma tehlikesiyle karşı karşıya kalan meyvelerin korunması amacıyla oluşturulan serada göz aşısı yapmaya başladı.
Van YYÜ Ziraat Fakültesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle geçmişten bu yana yetiştirilen ancak yok olmaya yüz tutmuş 12 meyvenin gen kaynakları koruma altına alındı. Yaklaşık 3 yıl önce üniversite yerleşkesinde oluşturulan serada mellaki armudu, kadife kayısı, alça erik, cebegirmez, ekşi elma, bey elması, aslik ve pamuk elma gibi 12’ye yakın türe göz aşısı yapıldı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, Van YYÜ işbirliğiyle 3 yıl önce kurdukları serada kente has meyve türlerini koruduklarını belirtti. Projenin bu yıl ki aşılama çalışmalarına başladıklarını ifade eden Görentaş, “İlimizde uzun yıllarca yetiştirilen ancak çeşitli nedenlerden dolayı kaybolmaya yüz tutmuş 12 adet yerel meyve çeşitlerinin çoğaltılması için bu yılki aşılama çalışmalarına başladık. Üç yıl önce başladığımız proje kapsamında bu yıl 3 bin 500 fidanı üretip, üreticilerimize dağıtımını gerçekleştirdik. Bunun yanında önümüzdeki yıl dağıtmak üzere yaklaşık 3 bin 500 adet aşılı fidanın da üretimini gerçekleştirdik. Bu fidanları da inşallah önümüzdeki yıl nisan ayında üreticilerimize dağıtacağız” dedi.

Kaybolmaya yüz tutmuş fidanlara göz aşısı yapıldı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Meğer doğruymuş! Meğer doğruymuş!
Van’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panelVan’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panel

En Çok Okunan Yerel Haberler

Balıkesir’de ot yangını geceyi aydınlattı

Balıkesir’de ot yangını geceyi aydınlattı

Yarım asırlık yıllık ustadan tarhana aşına övgü

Yarım asırlık yıllık ustadan tarhana aşına övgü

Jandarmadan drone ile havadan trafik denetimi

Jandarmadan drone ile havadan trafik denetimi

Kayserispor ile Trabzonspor 46.randevuda

Kayserispor ile Trabzonspor 46.randevuda

Tepebaşı zabıtası Korona virüse karşı uyarıyor

Tepebaşı zabıtası Korona virüse karşı uyarıyor

BUEK Başkanı Yücel’den Bahçeşehir Koleji Sakarya Kampüsü’ne ziyaret

BUEK Başkanı Yücel’den Bahçeşehir Koleji Sakarya Kampüsü’ne ziyaret

Van Namaz Vakitleri 25 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:15
Sabah
04:56
Öğle
12:18
İkindi
16:10
Akşam
19:31
Yatsı
21:04

Van Nöbetçi Eczaneler25 Temmuz Cumartesi

Afşar Eczanesi
Ipekyolu
Aysel Eczanesi
Ipekyolu
Karaman Eczanesi
Ipekyolu
Urartu Eczanesi
Ipekyolu
Sanat Eczanesi
Baskale
Vereseli Uzman Eczanesi
Caldiran
Burak Eczanesi
Catak
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Elite World Van, yeni konseptiyle yeniden hizmete açıldı

Elite World Van, yeni konseptiyle yeniden hizmete açıldı

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Milletvekili Arvas: “Hizmet yolunda hesabi değil, hasbi davranıyoruz”

Milletvekili Arvas: “Hizmet yolunda hesabi değil, hasbi davranıyoruz”

Kızılay deprem bölgesinde

Kızılay deprem bölgesinde

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.