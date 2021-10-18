Kaygısızlar dizisinin Memnun'u Ercan Yazgan, bakın hangi ünlü oyuncunun babası çıktı!

Bir döneme damga vuran Kaygısızlar dizisinin Memnun'u Ercan Yazgan'ın kızı, ünlü oyuncu Buket Dereoğlu imiş.

Buket Dereoğlu, aslında Ercan Yazgan'ın üvey kızı.

Ercan Yazgan, üçüncü evliliğini meslektaşı İdil Yazgan ile yapmıştı.

İdil Yazgan'ın, Ercan Yazgan'dan önceki evliliğinden olan kızı Buket Dereoğlu, böylelikle Ercan Yazgan'ın üvey kızı olmuştu.

ERCAN YAZGAN KİMDİR?

Necip Ercan Yazgan, 4 Nisan 1946 tarihinde Sinop'ta doğdu. Perihan Abla dizisiyle tanınan Yazgan, Bizimkiler dizisindeki 'Kapıcı Cafer' ve Kaygısızlar dizisindeki 'Memnun Kaygısız' karakteriyle milyonlara kendisini sevdirdi. Oyuncunun, üçüncü evliliğinden Buket Dereoğlu adında bir üvey kızı var. Ercan Yazgan, Buket Dereoğlu ile birlikte Bizimkiler dizisinde kamera karşısına geçmişti.

Ercan Yazgan, 2018 yılında inmeye bağlı çoklu organ yetmezliği sebebiyle, hayata gözlerini yumdu.



