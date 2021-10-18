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Kaygısızlar dizisinin Memnun'u Ercan Yazgan, bakın hangi ünlü oyuncunun babası çıktı!

18.10.2021 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1994 yapımı Kaygısızlar dizisinde 'Memnun Kaygısız' karakterine hayat veren usta oyuncu Ercan Yazgan'ın kızı da kendisi gibi oyuncu çıktı.

Kaygısızlar dizisinin Memnun'u Ercan Yazgan, bakın hangi ünlü oyuncunun babası çıktı!

Bir döneme damga vuran Kaygısızlar dizisinin Memnun'u Ercan Yazgan'ın kızı, ünlü oyuncu Buket Dereoğlu imiş.

Kaygısızlar dizisinin Memnun'u Ercan Yazgan, bakın hangi ünlü oyuncunun babası çıktı!

Buket Dereoğlu, aslında Ercan Yazgan'ın üvey kızı.

Kaygısızlar dizisinin Memnun'u Ercan Yazgan, bakın hangi ünlü oyuncunun babası çıktı!

Ercan Yazgan, üçüncü evliliğini meslektaşı İdil Yazgan ile yapmıştı.

Kaygısızlar dizisinin Memnun'u Ercan Yazgan, bakın hangi ünlü oyuncunun babası çıktı!

İdil Yazgan'ın, Ercan Yazgan'dan önceki evliliğinden olan kızı Buket Dereoğlu, böylelikle Ercan Yazgan'ın üvey kızı olmuştu.

Kaygısızlar dizisinin Memnun'u Ercan Yazgan, bakın hangi ünlü oyuncunun babası çıktı!

ERCAN YAZGAN KİMDİR?

Necip Ercan Yazgan, 4 Nisan 1946 tarihinde Sinop'ta doğdu. Perihan Abla dizisiyle tanınan Yazgan, Bizimkiler dizisindeki 'Kapıcı Cafer' ve Kaygısızlar dizisindeki 'Memnun Kaygısız' karakteriyle milyonlara kendisini sevdirdi. Oyuncunun, üçüncü evliliğinden Buket Dereoğlu adında bir üvey kızı var. Ercan Yazgan, Buket Dereoğlu ile birlikte Bizimkiler dizisinde kamera karşısına geçmişti.

Kaygısızlar dizisinin Memnun'u Ercan Yazgan, bakın hangi ünlü oyuncunun babası çıktı!

Ercan Yazgan, 2018 yılında inmeye bağlı çoklu organ yetmezliği sebebiyle, hayata gözlerini yumdu.


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