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Kaygısızlar'ın yıldızı Engin Yüksel evlat acısıyla sarsıldı! 28 aylık oğlu hayatını kaybetti

04.10.2023 08:52 | Son Güncelleme:
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Tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Engin Yüksel evlat acısıyla sarsıldı. Ünlü oyuncunun 28 aylık oğlu Çınar Aziz yaşamını yitirdi.

'Kaygısızlar' adlı dizide rol alan ve aynı zamanda seslendirme sanatçılığı da yapan Engin Yüksel'in 28 aylık oğlundan acı haber geldi. Engin Yüksel'in bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden oğlu Çınar Aziz'in yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Yüksel, sosyal medya hesabının hikayeler bölümünden yaptığı paylaşımla acı haberi duyurdu.

Engin Yüksel 1

Engin Yüksel, yayımladığı mesajda, "1 Ekim 2020 Perşembe... Annenizin ve benim size hamile olduğunu öğrendiğimiz gün ve tarih... 1 Ekim 2023 Pazar... 28 ay boyunca vermiş olduğun yaşama savaşını bıraktığın gün... Canım oğlum; yaşamak ne zormuş be oğlum, bunu seni yitirdiğim vakit anladım. 'Ne dündü be, ne gündü' dedim ve ben ve biz can dostlarım senden çok şey öğrendik. Bana ve bize bir kız kardeş emanet edip gittin... Emanetin kalbimizin başımızın üstüne. Ben ve biz ve can dostlarım seni çok sevdik... Seni beni bizi var eden benden bizden çok sevdi seni. Huzurunda uyu bende senin huzurunda uyuyacağım oğlum" ifadelerini kullandı.

Engin Yüksel 2

Takipçileri başsağlığı mesajlarıyla Engin Yüksel'e destek oldu.

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