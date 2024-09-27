MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Kayınpederiyle mi evlenecek? Kızıl Goncalar'ın yeni fragmanı kafaları karıştırdı! 'Sapıksın Vahit...''

Kayınpederiyle mi evlenecek? Kızıl Goncalar'ın yeni fragmanı kafaları karıştırdı! 'Sapıksın Vahit...''

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
27.09.2024 15:26
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özgü Namal ve Özcan Deniz'in başrolü paylaştığı Kızıl Goncalar, yeni bölümünden önce yayınladığı fragmanlarla ortalığı karıştırdı. Son yayınlanan fragmanda gelinlik giyen Zeynep'in Vahit'le evlendirildiği görüldü. Bu sahne hem kafaları karıştırdı hem de tepkiye yol açtı.

Kayınpederiyle mi evlenecek? Kızıl Goncalar'ın yeni fragmanı kafaları karıştırdı! 'Sapıksın Vahit...''

30 eylül pazartesi akşamı ekranlarda yeni sezonun ilk bölümüyle yer alacak olan Kızıl Goncalar şimdiden seyirciyi meraklandırmaya başladı. Özgü Namal, Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu'nun yer aldığı dizinin yayınlanan fragmanları büyük ses getirdi.

İlk fragmanda Meryem'in mürşidi öldürmek suçundan hapse girdiği ve Naim Efendi'nin Cüneyd'den boşanan Zeynep'e yine gelinlik giydirdiği görülmüştü. Vahit'in “O deccale bu dünyayı dar edeceğim. Aklını aldım, karısını da alacağım.” demesiyle de "Zeynep Cüneyt'in babasıyla mı evlenecek?" soruları sorulmuştu.

Kizil-Goncalar-2-e1726587412850

"TARİKATLAR KAPATILMALIDIR" MESAJI OLAY OLMUŞTU!

Dizinin ikinci fragmanında ise işlerin iyice karıştığını izlemiştik. Dergah üyelerinin sanat merkezlerine saldırdığı görülen fragmanda Özcan Deniz'in hayat verdiği Levent karakterinin televizyonda söylediği "Tarikatlar kapatılmalıdır" sözleri ise gündem olmuştu.

640xauto

ZEYNEP VAHİT'LE Mİ EVLENİYOR?

Yayınlanan fragmanlarla heyecanı daha da yükselten dizinin son fragmanında ise ipler iyice gerildi. Gelinlikle ortaya çıkan Zeynep'in zorla Vahit'le evlendirildiği görülüyor. Meryem ise "Zeynep'e sakın dokunma" diyerek Vahit'e karşı çıkıyor. Vahit karakterine ise tepkiler yükseldi.

Ekran görüntüsü 2024-09-27 151249

Sosyal medyada yapılan bazı yorumlar...

Ekran görüntüsü 2024-09-27 151608

Ekran görüntüsü 2024-09-27 151624

Ekran görüntüsü 2024-09-27 152023

Ekran görüntüsü 2024-09-27 150332

KIZIL GONCALAR 20. BÖLÜM ÖZETİ

Vahid’in gelişi herkesin hayatını alt üst etmiştir. Sert kuralları ve uygulamalarıyla herkesi sindiren, gücü tarikatın dışına taşarak ortalığı karıştırmaya başlayan Vahid’in karşısında, kalemini gericilikle mücadele için kullanmaya başlayan Levent’in pes etmeye hiç niyeti yoktur. Ancak Vahid’i Zeynep’le tehdit ettiği Meryem’i onun tehdidinden kurtarmak için ihtiyaç duyulan kanıta ulaşmanın yolu, başta Sadi olmak üzere herkesin güç birliği yapmasından geçmektedir.

Bu sırada herkesin ihtiyaç duyduğu Cüneyd ise gerçeklikle bağını koparmak üzere bir haldeyken kayıplara karışmıştır. Bütün umutlar yitirilmeden önce, Cüneyd’in kendine gelip Zeynep için savaşması gerekir. Ancak bu kez en büyük düşmanı dışarıda değil, zihninin içindedir. Zeynep ise makus kaderiyle karşı karşıya kalırken Levent’in tüm zafer çabaları Beste ve Meryem’e doğru hızla yaklaşan bir felaket ile sınanacaktır.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Kızıl Goncalar
En Çok Okunan Haberler
İşte il olabilecek 24 ilçe...

İşte il olabilecek 24 ilçe...

Rekabet Kurumu kararını verdi! İşte devri gerçekleşen firmalar

Rekabet Kurumu kararını verdi! İşte devri gerçekleşen firmalar

Erdoğan'dan BM mesajı: Daimi üye olmanın gayretindeyiz!

Erdoğan'dan BM mesajı: Daimi üye olmanın gayretindeyiz!

'Kardeşim vurulanlardan birisi senin eşinmiş' Türkiye'yi ağlatan şehit Şeyda Yılmaz'ın eşinin kahrolduğu an: Telsizden duydum

'Kardeşim vurulanlardan birisi senin eşinmiş' Türkiye'yi ağlatan şehit Şeyda Yılmaz'ın eşinin kahrolduğu an: Telsizden duydum

İstanbul'u terk edip bakın nereye yerleşti! Evinin kapılarını açtı

İstanbul'u terk edip bakın nereye yerleşti! Evinin kapılarını açtı

'Ben de kullanıyorum, hepimiz tehlike altındayız' Fatih Portakal herkesi uyardı: Şifrenizi başkasına veriyorlar

'Ben de kullanıyorum, hepimiz tehlike altındayız' Fatih Portakal herkesi uyardı: Şifrenizi başkasına veriyorlar

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Yeni sezon, yeni tarz! Camper ayakkabılarda büyük indirim başladı

Yeni sezon, yeni tarz! Camper ayakkabılarda büyük indirim başladı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Fonksiyonel, dayanıklı, rahat! Merrell indirimi devam ediyor

Fonksiyonel, dayanıklı, rahat! Merrell indirimi devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.