Kayınpederiyle mi evlenecek? Kızıl Goncalar'ın yeni fragmanı kafaları karıştırdı! 'Sapıksın Vahit...''

30 eylül pazartesi akşamı ekranlarda yeni sezonun ilk bölümüyle yer alacak olan Kızıl Goncalar şimdiden seyirciyi meraklandırmaya başladı. Özgü Namal, Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu'nun yer aldığı dizinin yayınlanan fragmanları büyük ses getirdi.

İlk fragmanda Meryem'in mürşidi öldürmek suçundan hapse girdiği ve Naim Efendi'nin Cüneyd'den boşanan Zeynep'e yine gelinlik giydirdiği görülmüştü. Vahit'in “O deccale bu dünyayı dar edeceğim. Aklını aldım, karısını da alacağım.” demesiyle de "Zeynep Cüneyt'in babasıyla mı evlenecek?" soruları sorulmuştu.

"TARİKATLAR KAPATILMALIDIR" MESAJI OLAY OLMUŞTU!

Dizinin ikinci fragmanında ise işlerin iyice karıştığını izlemiştik. Dergah üyelerinin sanat merkezlerine saldırdığı görülen fragmanda Özcan Deniz'in hayat verdiği Levent karakterinin televizyonda söylediği "Tarikatlar kapatılmalıdır" sözleri ise gündem olmuştu.

ZEYNEP VAHİT'LE Mİ EVLENİYOR?

Yayınlanan fragmanlarla heyecanı daha da yükselten dizinin son fragmanında ise ipler iyice gerildi. Gelinlikle ortaya çıkan Zeynep'in zorla Vahit'le evlendirildiği görülüyor. Meryem ise "Zeynep'e sakın dokunma" diyerek Vahit'e karşı çıkıyor. Vahit karakterine ise tepkiler yükseldi.

Sosyal medyada yapılan bazı yorumlar...

KIZIL GONCALAR 20. BÖLÜM ÖZETİ

Vahid’in gelişi herkesin hayatını alt üst etmiştir. Sert kuralları ve uygulamalarıyla herkesi sindiren, gücü tarikatın dışına taşarak ortalığı karıştırmaya başlayan Vahid’in karşısında, kalemini gericilikle mücadele için kullanmaya başlayan Levent’in pes etmeye hiç niyeti yoktur. Ancak Vahid’i Zeynep’le tehdit ettiği Meryem’i onun tehdidinden kurtarmak için ihtiyaç duyulan kanıta ulaşmanın yolu, başta Sadi olmak üzere herkesin güç birliği yapmasından geçmektedir.

Bu sırada herkesin ihtiyaç duyduğu Cüneyd ise gerçeklikle bağını koparmak üzere bir haldeyken kayıplara karışmıştır. Bütün umutlar yitirilmeden önce, Cüneyd’in kendine gelip Zeynep için savaşması gerekir. Ancak bu kez en büyük düşmanı dışarıda değil, zihninin içindedir. Zeynep ise makus kaderiyle karşı karşıya kalırken Levent’in tüm zafer çabaları Beste ve Meryem’e doğru hızla yaklaşan bir felaket ile sınanacaktır.