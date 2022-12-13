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  4. Kayınvalidesini sebep gösterip ayrılmıştı! Brezilya Pereira'yı konuşuyor... Öyle bir imza attı ki

Kayınvalidesini sebep gösterip ayrılmıştı! Brezilya Pereira'yı konuşuyor... Öyle bir imza attı ki

13.12.2022 19:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de iki dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran Portekizli teknik adam Vitor Pereira, ikinci Türkiye macerasının ardından Brezilya'nın yolunu tutmuştu. Sarı-Lacivertliler'in ardından Corinthians'ı çalıştıran Pereira buradan ayrılırken, yeni takımı Brezilya'da olay oldu. İşte detaylar...

Kayınvalidesini sebep gösterip ayrılmıştı! Brezilya Pereira'yı konuşuyor... Öyle bir imza attı ki

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de ikinci dönemini yaşayan ancak performansıyla beklentileri karşılayamaması sonrası yolların ayrıldığı Portekizli çalıştırıcı Vitor Pereira, ikinci Türkiye macerasının ardından Brezilya'nın yolunu tutmuştu.

Brezilya'nın köklü kulüplerinden Corinthians ile anlaşma sağlayan Pereira, 14 Kasım tarihinde kulüp yönetimi ile yaptığı görüşme sonrası ailevi sebepleri gerekçe göstererek takımdan ayrıldı. Portekizli çalıştırıcının yeni adresinin neresi olacağı merak edilirken, hiç beklenmedik bir takım ile anlaştığı duyuruldu.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ!

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Vitor Pereira, Corinthians'ın ardından bir diğer Brezilya ekibi Flamengo ile anlaşmaya vardı. Flamengo'dan yapılan açıklamada Portekizli çalıştırıcı ile 2023 yılı için anlaşmaya varıldığı belirtildi.

EZELİ RAKİBE İMZA ATTI

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Corinthians yönetiminin göreve devam etme teklifini, kayınvalidesinin rahatsızlığını gerekçe göstererek reddeden Vitor Pereira'nın ezeli rakibe imza atması, Brezilya'da tepkilerin odağı haline geldi.

FLAMENGO'YA KAYBETMİŞTİ

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Corintihans'ın başında 63 maça çıkan Vitor Pereira 1,63'lük puan ortalaması yakaladı. 57 yaşındaki teknik adam Corintihans'a Brezilya Kupası'nda final oynattı. Finali de penaltılar sonucu Flamengo'ya kaybetmişti.

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