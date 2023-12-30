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Kayıp Aranıyor: Karim Benzema! Suudi Arabistan'da ölüm tehditleri alan yıldız oyuncu ülkeyi terk etti!

30.12.2023 21:04 | Son Güncelleme:
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Suudi Arabistan'da mutsuz olan Benzema, ülkeden ayrıldı. Gelen yoğun tepkiler sonrasında ise sosyal medya hesabını kapattı.

Kayıp Aranıyor: Karim Benzema! Suudi Arabistan'da ölüm tehditleri alan yıldız oyuncu ülkeyi terk etti!
Karim Benzema

Karim Benzema

FRA Fransa
Yaş: 36 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Al-Ittihad Jeddah
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Karim Benzema, Suudi Arabistan'ı terk etti. Ülkede mutsuz olduğu öğrenilen Fransız oyuncu, Al-Ittihad kulübüne haber bile vermeden ülkeden ayrıldı.

MAĞLUBİYETİN FATURASI KESİLMİŞTİ

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Foot Mercato'nun haberine göre; Suudi Arabistan Pro Lig'de Al Nassr'a 5-2 mağlup olan Benzema'nın takımı Al-Ittihad'da tüm fatura Benzema'ya kesilmişti. Sosyal medya hesabına ölüm tehditlerine varırcasına yorum alan Fransız oyuncu daha fazla dayanamadı ve sosyal medya hesabını kapatıp ülkeyi terk etti.

KULÜP YETKİLİLERİ ULAŞAMIYOR

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Antrenmanlara gelmediği için telefonuna ulaşılmaya çalışılan Benzema'nın kimseye cevap vermediği ifade edildi. Aldığı tehdit mesajlarından sonra kayıplara Benzema'nın sözleşmesini feshedeceği iddia ediliyor.

14 YIL SONRA REAL MADRID'DEN AYRILMIŞTI

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Sezon başında 14 yıldır formasını giydiği Real Madrid'den ayrılan 35 yaşındaki Fransız oyuncu, Suudi Arabistan'ın yolunu tutmuştu.

200 MİLYON EURO MAAŞ

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Karim Benzema'ya yıllık 200 milyon euro maaş öneren Al-Ittihad kulübü, Fransız oyuncunun aklını çelerek transfer etmişti. Al-Ittihad formasıyla toplamda 24 maça çıkan Benzema, 15 gol atıp 6 da asist yapma başarısı göstermişti.

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