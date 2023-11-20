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Kayıp çoban ölü bulundu

20.11.2023 13:56 | Son Güncelleme:
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Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde kayıp olarak aranan çoban 36 saat sonra ölü bulundu.

Kayıp çoban ölü bulundu

Olay, sabah saatlerinde Doğanşehir ilçesi Kapıdere Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.K. (73) Örencik Mahallesi’ndeki ikametinde 18 Kasım Cumartesi 21.30 sıralarında küçükbaş hayvanlarını otlatmak için gittiği dağlık alanda yoğun sis ve yağıştan kayboldu. Durumun fark edilerek jandarmaya yapılan ihbar üzerine şahsın bulunması için çalışma başlatıldı. Çok sayıda jandarma personelinin yanı sıra arama kurtarma köpeği ve vatandaşların katıldığı arama- kurtarma çalışmalarında Kapıdere mevkiinde İ.K.’nin cansız bedenine ulaşıldı.

İ.K.’nin cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından adli tıp kurumuna sevk edildi.

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