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Kayıp düzensiz göçmenleri arama çalışmaları devam ediyor

09.05.2023 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde Yunan unsurları tarafından geri itilen teknenin batması sonrasında denizde kaybolan iki kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru tarafından Türk karasularına geri itilen, içerisinde düzensiz göçmenler bulunan 1 teknenin battığının tespit edilmesi üzerine olay mahalline 5 Sahil Güvenlik Botu (TCSG-6, TCSG-8, TCSG-907, KB-4510, KB-40), 1 Sahil Güvenlik Dalış Timi (DEGAK-12) ve 1 Sahil Güvenlik Helikopteri (TCSG-512) sevk edilmişti.

Bölgeye intikal eden Sahil Güvenlik unsurları tarafından 1 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşılırken, deniz yüzeyinde tespit edilen 6 düzensiz göçmen (5 yetişkin, 1 çocuk) kurtarılarak Ayvalık Limanı’nda 112 Acil Sağlık ambulansı personeline teslim edilmişti.

Kurtarılan düzensiz göçmenlerden alınan ilk bilgiler doğrultusunda kaybolduğu değerlendirilen 2 (1 kadın, 1 bebek) düzensiz göçmenin kurtarılması için bölgede başlatılan arama kurtarma faaliyetlerine devam ediliyor.

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