YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Kayıp otizmli çocuğu arama çalışmalarının 5'inci gününde de sonuç alınamadı

Kayıp otizmli çocuğu arama çalışmalarının 5'inci gününde de sonuç alınamadı

12.07.2022 21:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayıp otizmli çocuğu arama çalışmalarının 5'inci gününde de sonuç alınamadı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 5 gündür kayıp olan 10 yaşındaki otizmli kız çocuğunu arama çalışmalarına yarın devam edilecek.

Ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu otizmli E.A'nın bulunması için Yeşilırmak Nehri'nde yürütülen ve havanın kararması nedeniyle dün ara verilen çalışmalara, sabah yeniden başlandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğinde görevli dalgıç polisler ve İl Jandarma Komutanlığı Su Altı Arama Kurtarma Timi ekiplerinin katıldığı aramalara, havanın kararmasının ardından ara verildi.

Samsun'da 7 Temmuz Perşembe günü akşam saatlerinden bu yana haber alınamayan E.A'nın ailesinin ihbarı üzerine çalışma başlatılmıştı.​​​​​​​​​​​​​​

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Karadeniz Bölgesi'nin ilk Bilim Merkezi ve Planetaryum projesinin inşası sürüyorKaradeniz Bölgesi'nin ilk Bilim Merkezi ve Planetaryum projesinin inşası sürüyor
GÜNCELLEME - İstanbul-İzmir Otoyolu'nda otomobil bariyere çarptı, 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandıGÜNCELLEME - İstanbul-İzmir Otoyolu'nda otomobil bariyere çarptı, 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Antalyaspor'dan deniz kazasında hayatını kaybeden Pala çifti için başsağlığı mesajıAntalyaspor'dan deniz kazasında hayatını kaybeden Pala çifti için başsağlığı mesajı
Anahtar Kelimeler:
Samsun

Samsun Namaz Vakitleri 12 Temmuz Salı

İmsak
03:08
Sabah
05:05
Öğle
12:45
İkindi
16:44
Akşam
20:16
Yatsı
22:03

Samsun Nöbetçi Eczaneler12 Temmuz Salı

Kevser Eczanesi
Ilkadim
Ümit Eczanesi
Ilkadim
Cumhuriyet Eczanesi
Ilkadim
Erturan Eczanesi
Ilkadim
Güneş Eczanesi
Canik
Emir Efendi Eczanesi
Atakum
Atabay Eczanesi
Atakum
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kızıyla beraber seksi pozlarını satacaklar! Tepkiler gecikmedi

Kızıyla beraber seksi pozlarını satacaklar! Tepkiler gecikmedi

Aynı adama aşık oluyorlar! “Sadece tek bir şey dışında...”

Aynı adama aşık oluyorlar! “Sadece tek bir şey dışında...”

Mutfağınızda mutlaka olmalı! Hem ekonomik hem doğa dostu mini ürünler

Mutfağınızda mutlaka olmalı! Hem ekonomik hem doğa dostu mini ürünler

Sır gibi saklıyordu! İngiliz basını ifşa etti

Sır gibi saklıyordu! İngiliz basını ifşa etti

Dehşeti yaşattı! Rastgele ateş açtı: 14 ölü...

Dehşeti yaşattı! Rastgele ateş açtı: 14 ölü...

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.