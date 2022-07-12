Kayıp otizmli çocuğu arama çalışmalarının 5'inci gününde de sonuç alınamadı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 5 gündür kayıp olan 10 yaşındaki otizmli kız çocuğunu arama çalışmalarına yarın devam edilecek.

Ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu otizmli E.A'nın bulunması için Yeşilırmak Nehri'nde yürütülen ve havanın kararması nedeniyle dün ara verilen çalışmalara, sabah yeniden başlandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğinde görevli dalgıç polisler ve İl Jandarma Komutanlığı Su Altı Arama Kurtarma Timi ekiplerinin katıldığı aramalara, havanın kararmasının ardından ara verildi.

Samsun'da 7 Temmuz Perşembe günü akşam saatlerinden bu yana haber alınamayan E.A'nın ailesinin ihbarı üzerine çalışma başlatılmıştı.​​​​​​​​​​​​​​



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