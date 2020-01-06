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  4. Kaylen Ward Avustralya için soyundu: Saatler içinde 500.000 dolar topladı

Kaylen Ward Avustralya için soyundu: Saatler içinde 500.000 dolar topladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 10:35 | Son Güncelleme

Dünya Los Angeleslı model Kaylen Ward'u konuşuyor! Avustralya'da aylardır söndürülemeyen orman yangınlarını söndürmek için itfaiye ekipleri ve yerel yönetimler yoğun bir şekilde çalışırken 20 yaşındaki model bağış yapana çıplak fotoğraflarını atıyor.

Kaylen Ward Avustralya için soyundu: Saatler içinde 500.000 dolar topladı

Sosyal medya üzerinden The Naked Philantropist (Türkçesi: Çıplak Yardımsever) lakabıyla bilinen 20 yaşındaki Los Angeleslı manken Kaylen Ward, Avustralya’da aylardır söndürülemeyen orman yangınlarıyla mücadele için farklı bir yöntem izledi.

3 Ocak’ta sosyal medya üzerinden bir duyuru yapan Ward, “Eğer yangınla mücadeleye destek veren aşağıdaki sivil toplum kuruluşlarına en az 10 dolar gönderir ve makbuzunu bana mesaj olarak iletirseniz size çıplak fotoğrafımı atarım” dedi. Kısa sürede yayılan bu yardım hareketi sonunda Ward müjdeli haberi bugün verdi.

Genç manken, bazı sosyal medya hesaplarının kapatıldığını ve ailesinin kendisine kızgın olduğunu söyledi.

ÖNCE PARAYA BAKIYOR SONRA ÇIPLAK FOTOĞRAF ATIYOR

Ward, kampanyanın başladığı günden bu yana 500.000 dolarlık bağış toplandığını açıkladı. Çok mutlu olduğunu ve başta sadece 1000 dolar toplamak gibi bir amacı olduğunu söyleyen Ward, “Sosyal medyada Avustralya’daki yangınlarla ilgili gelişmeleri takip ediyordum ve dünyanın geri kalanının bu konuyla ilgilenmediğini ve insanların dünya için bağış yapmadığını gördüm. Bu kadar ilgi olmasını beklemiyordum” dedi.

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Kampanyanın başladığı günden beri yanına dört tane yardımcı almak zorunda kaldığını söyleyen Ward, “Binlerce mesaj geliyor ve ekibimle birlikte önce bağışların gerçek olup olmadığını kontrol ediyorum ve daha sonra da fotoğraflarımı paylaşıyorum” dedi.

Aylardır söndürülemeyen yangın bölgede panik yaratıyor.

Kendisi ve ailesinin de geçen yıl California’da yaşanan yangından kaçmak zorunda kaldığını söyleyen Ward, “Kampanyayı başlattıktan sonra Instagram benim hesabımın uygunsuz olduğuna karar verip hesabı kapattı. Kurallara uymama rağmen beni attılar. Ailem benim paylaştığım çıplak fotoğraflar yüzünden benimle iletişimi kesti. Ama olsun koalaların kurtarılması daha önemli” dedi. (Sözcü)

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Avustralya Avustralya yangın The Naked Philantropist Kaylen Ward

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
aslında ihaleyi biraz daha arttırsan daha fazla para toplayabilirsin.
İban no varsa paylasşın lutfen
bağğ bağışş mı nereye atıyoz iban yokmu...
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