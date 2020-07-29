YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Kaymakam Arısoy LGS’de dereceye giren öğrencileri ağırladı

Kaymakam Arısoy LGS’de dereceye giren öğrencileri ağırladı

AYDIN HABERLERİ  | 29.07.2020 09:32 | Son Güncelleme

Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Liselere Giriş Sınavı’nda (LGS) dereceye giren öğrencileri makamında kabul etti.LGS’ye bu yıl Nazilli ilçesinde 2 bin 255 öğrenci girdi.

Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Liselere Giriş Sınavı’nda (LGS) dereceye giren öğrencileri makamında kabul etti.
LGS’ye bu yıl Nazilli ilçesinde 2 bin 255 öğrenci girdi. İlçede 36 öğrenci 465 üzeri puan alarak, yüzde 0,06 ve 0,81 aralığında, 219 öğrenci de 400 ve 464 puan alarak yüzde 8’lik dilimde kendine yer buldu.
Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, dereceye giren öğrencileri ve ailelerini makamında kabul ederek, ödüllendirdi. Kaymakam Arısoy, öğrencilere gelecek hayatlarında başarılarının devamını dileyerek bu başarıda emek sahibi olan ailelerine ve öğretmenlerine de teşekkür etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Pandemi sonrası yeni dünyada dijital dönüşüm hız kazandı Pandemi sonrası yeni dünyada dijital dönüşüm hız kazandı
Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldıKuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Başkan Şahin, esnafın dolmuş talebini yerine getirdi

Başkan Şahin, esnafın dolmuş talebini yerine getirdi

Erzincan'da sıfır araç yüklü seyir halindeki tır yandı

Erzincan'da sıfır araç yüklü seyir halindeki tır yandı

Burhaniye’de öğretmenler çim biçti

Burhaniye’de öğretmenler çim biçti

Hatayspor Başkan Vekili Aydın Toksöz:

Hatayspor Başkan Vekili Aydın Toksöz:

Bursa'da 2 otomobil çarpıştı: 2'si ağır 4 yaralı

Bursa'da 2 otomobil çarpıştı: 2'si ağır 4 yaralı

Aizanoi Antik Kenti’ne ziyaretçi akını

Aizanoi Antik Kenti’ne ziyaretçi akını

Aydın Namaz Vakitleri 29 Temmuz Çarşamba

İmsak
04:25
Sabah
06:03
Öğle
13:20
İkindi
17:10
Akşam
20:28
Yatsı
21:58

Aydın Nöbetçi Eczaneler29 Temmuz Çarşamba

Demir Eczanesi
Merkez
Emniyet Eczanesi
Merkez
İdil Eczanesi
Merkez
Öztürk Eczanesi
Merkez
Efes Eczanesi
Kusadasi
Ezgi Eczanesi
Kusadasi
Bilge Kağan Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Köşk Belediyesi 2 yeni parkı hizmete sundu

Köşk Belediyesi 2 yeni parkı hizmete sundu

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Köşk Belediye Başkanı Güler, Ankara’dan müjdelerle döndü

Köşk Belediye Başkanı Güler, Ankara’dan müjdelerle döndü

Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Şahin, KKKA’ya dikkat çekti

Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Şahin, KKKA’ya dikkat çekti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.