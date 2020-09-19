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Kaymakam Aslan, inşası devam eden muhtarlık ofisini inceledi

VAN HABERLERİ  | 19.09.2020 16:27 | Son Güncelleme

Van merkez İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, kent merkezinde devam eden belediye çalışmalarını denetlemeye ve incelemeye devam ediyor.İpekyolu Belediyesi ilçeye bağlı mahallelerde görev yapan muhtarlar için modern, kullanışlı, ısı yalıtımlı, mutfak ve klima gibi temel özelliklerin bulunduğu muhtarlık ofisleri kuruyor.

Van merkez İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, kent merkezinde devam eden belediye çalışmalarını denetlemeye ve incelemeye devam ediyor.
İpekyolu Belediyesi ilçeye bağlı mahallelerde görev yapan muhtarlar için modern, kullanışlı, ısı yalıtımlı, mutfak ve klima gibi temel özelliklerin bulunduğu muhtarlık ofisleri kuruyor. Belediyeye bağlı Plan ve Proje Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz aylarda projelendirilen muhtarlık ofislerinde inşa çalışması başladı. Merkez mahalle muhtarlık ofislerinin bu yıl tamamlanması planlanıyor.

“İlk muhtarlık ofisi Ali Paşa Mahallesi’nde olacak”
Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan da Ali Paşa Mahallesi, Altaylı Parkı içerisinde yapımı süren, ilçenin ilk muhtarlık ofisinde denetim ve incelemelerde bulundu. Kaymakam Aslan, İpekyolu Belediyesi Plan ve Proje Müdüründen çalışmaların geldiği son aşamayla ilgili bilgi aldı.

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