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Kaymakam Aslan’dan Başkan Kahraman’a ziyaret

18.02.2021 17:18 | Son Güncelleme:
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Van’ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, Van Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı Ayhan Kahraman’ı ziyaret etti.İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, İpekyolu İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Mustafa Şamil Görücü ile birlikte Van Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı Ayhan Kahraman’ı ziyaret etti.

Van’ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, Van Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı Ayhan Kahraman’ı ziyaret etti.
İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, İpekyolu İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Mustafa Şamil Görücü ile birlikte Van Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı Ayhan Kahraman’ı ziyaret etti. Kaymakam Aslan’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kahraman, “Van’a geldiği günden beri Van halkına gönülden hizmet eden, İpekyolu ilçemizi güzelleştiren, çalışmalarıyla Van halkının gönlünde taht kuran İpekyolu Kaymakamımıza kahraman güvenlik korucularım, şehit ailelerim ve gazilerim adına teşekkür ediyorum” dedi.

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