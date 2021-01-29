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Kaymakam Atasoy’dan yaşlılara misafir oldu

29.01.2021 13:25 | Son Güncelleme:
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Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy merkez ve kırsal mahallelerde yalnız yaşayan yaşlıların hem gönlüne hem de evine misafir oluyor.Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy koordinatörlüğünde Erdek merkez ve kırsal mahallelerde tek başına yaşayan yaşlı bayanların evlerinde sohbet edilirken onların sorunlarını da öğrenebildiklerini aktardı.

Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy merkez ve kırsal mahallelerde yalnız yaşayan yaşlıların hem gönlüne hem de evine misafir oluyor.
Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy koordinatörlüğünde Erdek merkez ve kırsal mahallelerde tek başına yaşayan yaşlı bayanların evlerinde sohbet edilirken onların sorunlarını da öğrenebildiklerini aktardı. Yaşlıların ihtiyaçlarının karşılanırken, yaşama daha sıkı ve sağlıklı bir şekilde tutunabilmeleri noktasında moral takviyesinde bulunulduğunu söyleyen Kaymakam Atasoy, ’’Yaşlı vatandaşlarımız hem devletin sıcaklığını bir kez daha görmüş oldular hem de dilek ve şikayetlerini doğrudan bizlere iletme şansı buldular. İnşallah her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz, onları yalnız bırakmayacağız mutlulukları bizim mutluluğumuz olacaktır” dedi.
Kaymakam Atasoy’un ziyaretlerine , Emniyet Müdürü Faik Karabaş, Jandarma Komutanı Halil İbrahim İlanku, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Sabri Keçeci katıldı.

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