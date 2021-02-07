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Kaymakam Beşikci taksici esnafı ile bir araya geldi

07.02.2021 11:53 | Son Güncelleme:
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Kaymakam Beşikci taksici esnafı ile bir araya geldi

Diyarbakır’ın Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, kısıtlama günlerinde de mesailerine devam eden taksici esnafı ile bir araya gelerek talep ve sorunlarını dinledi.Hafta sonu kısıtlamalarında ilçede yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci bu kez Üçkuyular Mahallesinde bulunan taksici esnafıyla buluştu.

Diyarbakır’ın Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, kısıtlama günlerinde de mesailerine devam eden taksici esnafı ile bir araya gelerek talep ve sorunlarını dinledi.
Hafta sonu kısıtlamalarında ilçede yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci bu kez Üçkuyular Mahallesinde bulunan taksici esnafıyla buluştu. Taksici esnafının yoğun ilgisiyle karşılanan Kaymakam Beşikçi, taksici esnafının pandemi nedeniyle karşılaştıkları sorun ve sıkıntılar ile ilçede ulaşımla ilgili yapılan ve yapılması istenen hizmetler hakkında bilgi aldı.
Taksici esnafının soru, sorun ve taleplerini dinleyen Kaymakam Beşikçi, kısıtlama güzlerinde bile mesailerine devam eden esnafın her zaman yanında olduklarını söyledi. Kaymakam Beşikci, "Taksici esnafımız hafta sonu, tatil demeden 24 saat hizmet vermektedir. Gerektiğinde taksi duraklarında uyuyarak kar kış demeden milletimize, ülkemize hizmet eden taksici esnafımıza, şoförlerimize müteşekkiriz. Onların sorunlarını çözmeye yanlarında olmaya devam ediyoruz. Yenişehir İlçemizde geçtiğimiz yıl alt yapı çalışmalarını iyileştirmek adına da 150 bin metrekare kilitli parke taşı, 80 bin ton sıcak asfalt, 35 kilometre yeni yol ve 7,5 kilometre kaldırım çalışması tamamlandı.2021 yılı yatırım bütçemizle birlikte yapılan projeler ile ilçemizde daha konforlu yollar oluşturacağız" dedi.
Yapılan ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren taksici esnaflarına Başkan Beşikçi, hayırlı işler ve bol kazançlar diledi.

Kaymakam Beşikci taksici esnafı ile bir araya geldi

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