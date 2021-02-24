YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. Kaymakam Çelik, köy okullarını ziyaret etti

Kaymakam Çelik, köy okullarını ziyaret etti

24.02.2021 07:03 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kaymakam Çelik, köy okullarını ziyaret etti

Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik, yüz yüze eğitimin yapıldığı köy okullarında öğrencileri ziyaret etti.Kaymakam Musa Kazım Çelik, Kalecik, Kökpınar, Oğulveren ve Başbudak İlkokullarına ziyarette bulundu.

Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik, yüz yüze eğitimin yapıldığı köy okullarında öğrencileri ziyaret etti.
Kaymakam Musa Kazım Çelik, Kalecik, Kökpınar, Oğulveren ve Başbudak İlkokullarına ziyarette bulundu. Ziyaret kapsamında Kaymakam Musa Kazım Çelik, sınıfları tek tek gezerek öğrencilerle sohbet edip hediyelerini verdi. Öğrencilere korona virüs (Covid-19) tedbirlerinden maske, mesafe ve hijyen kurallarının öneminden bahsetti. Okul Müdürlerinden okulların genel durumları ile ilgili bilgi aldı.
Gerçekleştirilen ziyarette Kaymakam Musa Kazım Çelik’e İlçe Jandarma Komutanı Cihan Yıldız ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Işık eşlik etti.

Kaymakam Çelik, köy okullarını ziyaret etti

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alınEviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alın
Erzincan’da yürekleri ısıtan görüntüErzincan’da yürekleri ısıtan görüntü

Erzincan Namaz Vakitleri 24 Şubat Çarşamba

İmsak
05:33
Sabah
06:56
Öğle
12:40
İkindi
15:44
Akşam
18:15
Yatsı
19:32

Erzincan Nöbetçi Eczaneler24 Şubat Çarşamba

Pınar Eczanesi
Merkez
Gülız Eczanesi
Cayirli
Refahıye Eczanesi
Refahiye
Emrah Eczanesi
Tercan
Tümünü Göster
Erzincan ECZANELER
Erzincan ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

AK Parti Hakkari İl Başkanı Özbek oldu

AK Parti Hakkari İl Başkanı Özbek oldu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

AK Parti’de yeni yönetim listesi belli oldu

AK Parti’de yeni yönetim listesi belli oldu

Sinop’ta sakatat satışları patladı

Sinop’ta sakatat satışları patladı

Vali Dağlı: "En ufak bir gevşeme dahi vaka sayılarında artışa yol açıyor"

Vali Dağlı: "En ufak bir gevşeme dahi vaka sayılarında artışa yol açıyor"

Diğer Haberler

Trafik kazası ve sigorta sorunlarınızda aracılara güvenmeyin, mağdur olmamak için avukatınıza danışın

Trafik kazası ve sigorta sorunlarınızda aracılara güvenmeyin, mağdur olmamak için avukatınıza danışın

Kaymakamdan jandarmaya ziyaret

Kaymakamdan jandarmaya ziyaret

Çatıda sıkışan güvercin itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Çatıda sıkışan güvercin itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Kaymakam Çelik, kütüphane açılışına katıldı

Kaymakam Çelik, kütüphane açılışına katıldı

Vali Makas, Yeşilay Danışmanlık Merkezini ziyaret etti

Vali Makas, Yeşilay Danışmanlık Merkezini ziyaret etti

Erzincan PTT Başmüdürlüğüne Nihat Işık atandı

Erzincan PTT Başmüdürlüğüne Nihat Işık atandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.