YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Kaymakam Çiçek: "Ağır tonajlı araçlar ilçe merkezine girmeyecek"

Kaymakam Çiçek: "Ağır tonajlı araçlar ilçe merkezine girmeyecek"

KÜTAHYA HABERLERİ  | 27.06.2020 07:57 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Emet ilçesinde yapımı devam eden çevre yolu çalışmasını Kaymakam Hasan Çiçek yerinde inceledi.

Kütahya’nın Emet ilçesinde yapımı devam eden çevre yolu çalışmasını Kaymakam Hasan Çiçek yerinde inceledi. İnceleme sırasında firma yetkilisinden bilgiler alan Çiçek, ihtiyaç ve talepleri dinledi.
Emet Kaymakamı Çiçek, yaptığı açıklamada, “Korona virüs salgını nedeniyle ara verilen çevre yolu çalışmaları hızlı bir şekilde başlamış olup, önemli bir mesafe kaydedilmiştir. Hisarcık ilçemizin girişindeki köprüden, Emet orman deposu alanına kadar olan alanda taş duvar örme çalışmaları ile birlikte sıcak asfalt çalışmaları da sürmektedir. Çevre yolu yapım çalışmalarının sezon sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır. Çevre yolumuzda orta alan refüj ve aydınlatmaları da gerçekleşecektir. Yolumuzun tamamlanması ile birlikte ağır tonajlı araçlar şehir içine girmeden, çevre yolundan trafik akışını sağlarken, okullar caddemizde belediyemiz sınırları içerisinde kalarak belediyemiz sorumluluğuna girecektir. Bu alanda gerekli çalışmalar yapılarak, okullar caddesinin şehre entegresi sağlanacaktır. Çalışmalar tamamlandığında şehir giriş ve çıkışlarımız daha modern bir görünüme kavuşacak olup, trafik akışında büyük bir rahatlık sağlanacaktır“ ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBomba 'aşk' iddiası!Bomba 'aşk' iddiası!
Binadaki 1919 yazısı büyük ilgi gördüBinadaki 1919 yazısı büyük ilgi gördü
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya Namaz Vakitleri 27 Haziran Cumartesi

İmsak
03:35
Sabah
05:28
Öğle
13:08
İkindi
17:05
Akşam
20:38
Yatsı
22:23

Kütahya Nöbetçi Eczaneler27 Haziran Cumartesi

Çarşı Zeytinler Eczanesi
Merkez
Kama Eczanesi
Merkez
Lokman Eczanesi
Emet
Gönül Eczanesi
Gediz
Sağlık Eczanesi
Simav
Ordu Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.