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Kaymakam Çorumluoğlu Gülüç’ü denetledi

ZONGULDAK HABERLERİ  | 01.10.2020 18:29 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli İlçesi Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu Gülüç Beldesi’nde Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında denetim yaptı.Covid-19 salgınıyla mücadelenin etkin bir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla Kdz.

Zonguldak’ın Ereğli İlçesi Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu Gülüç Beldesi’nde Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında denetim yaptı.
Covid-19 salgınıyla mücadelenin etkin bir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, , Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Çelik, İlçe Tarım Müdür Vekili Doğan Kale ve yetkililer Gülüç Beldesi’nde bulunan esnaflara denetim yaptı.
Periyodik olarak benzeri denetlemelerin yapıldığını ifade eden Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, bugün bir farkındalık olması için maske dağıttıklarını söyledi. Çorumluoğlu konuşmasında, “Sağlık için hepimiz için” mottosu ile bir denetleme gerçekleştirdik. Bu denetlemenin amacı ceza yazmak değil, insanları uyarmak, salgınla mücadeleyi anlatmak. Yapılan bu denetimler sırasında rehberlik edici ve bilinçlendirmeye yönelik faaliyetlere ağırlık vererek, maske dağıttık” ifadelerine yer verdi.
Denetimin ardından Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş’ ı makamında ziyaret eden Kaymakam Çorumluoğlu, belediye çalışmaları hakkında bilgi aldı.

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