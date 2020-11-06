YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Kaymakam Deniz Pişkin, yol çalışmalarını inceledi

Kaymakam Deniz Pişkin, yol çalışmalarını inceledi

KASTAMONU HABERLERİ  | 06.11.2020 12:23 | Son Güncelleme

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin köy yollarında devam etmekte olan çalışmaları yerinde incelemek için köyleri ziyaret etti.Köylere daha iyi hizmet vermek ve ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla Tosya ilçesinde köy yollarında iyileştirme çalışmaları devam ediyor.

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin köy yollarında devam etmekte olan çalışmaları yerinde incelemek için köyleri ziyaret etti.
Köylere daha iyi hizmet vermek ve ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla Tosya ilçesinde köy yollarında iyileştirme çalışmaları devam ediyor. Kastamonu İl Özel İdaresi Çalışma Programı kapsamında ilçeye bağlı köy yollarına rotmiks çalışmaları yapılıyor. Kaymakam Deniz Pişkin köy yollarında yapılan iyileştirme çalışmalarını yerinde görmek ve incelemelerde bulunmak amacıyla bölgeye gitti. Çalışmalar hakkında bilgi alan Kaymakam Deniz Pişkin incelemelerini tamamlamasının ardından yaptığı açıklamada; İl Özel İdaresi Çalışma Programı kapsamında ilçemiz için planan 900 ton rotmiks (yama) malzemesinin ilçemiz köy yollarına serilimi sürüyor. Bugün Ermelik, Aşağıberçin ve Yukarıberçin grup köy yoluna serilimi yapılan 70 ton yama malzemesinin çalışmalarını yerinde gördük” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Bu sahne için tam 2 ay çalıştılar! Bu anlar ağızları açık bıraktı Bu sahne için tam 2 ay çalıştılar! Bu anlar ağızları açık bıraktı
Amatör Olarak Başladığı İşte, Sosyal Medyada Satmaya Çalıştığı Ürünlerin Siparişine YetişemiyorAmatör Olarak Başladığı İşte, Sosyal Medyada Satmaya Çalıştığı Ürünlerin Siparişine Yetişemiyor
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Kütahya Deprem Çalıştayı 13 Kasım’da
Kütahya Deprem Çalıştayı 13 Kasım’da
Denizlispor, Yeni Malatyaspor hazırlıklarını sürdürüyor
Denizlispor, Yeni Malatyaspor hazırlıklarını sürdürüyor
Soba kovasından çıkan yangında aileyi komşuları kurtardı
Soba kovasından çıkan yangında aileyi komşuları kurtardı
İzmir depreminin kahramanları Kuşadası’nda misafir ediliyor
İzmir depreminin kahramanları Kuşadası’nda misafir ediliyor
Hafriyat kamyonu dehşeti: 1 ölü
Hafriyat kamyonu dehşeti: 1 ölü

Kastamonu Namaz Vakitleri 6 Kasım Cuma

İmsak
05:48
Sabah
07:15
Öğle
12:34
İkindi
15:16
Akşam
17:42
Yatsı
19:04

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler 6 Kasım Cuma

Koç Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Merkez
Akçaoğlu Eczanesi
Arac
Abana Eczanesi
Abana
Deniz Eczanesi
Agli
Emin Eczanesi
Bozkurt
Umut Eczanesi
Azdavay
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Kayaönü Köyü’ne Aş Evi Ve Yemekhane
Kayaönü Köyü’ne Aş Evi Ve Yemekhane
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.