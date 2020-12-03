YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Kaymakam Dinç ve Başkan Ensari’den engellilere ziyaret

Kaymakam Dinç ve Başkan Ensari’den engellilere ziyaret

VAN HABERLERİ  | 03.12.2020 17:03 | Son Güncelleme

Van’ın Çaldıran Kaymakamı Yusuf Durani Dinç ve Belediye Başkanı Şefik Ensari, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engellileri ziyaret ederek hediyeler verdi.Kaymakam Dinç ve Başkan Ensari, beraberindeki İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Gülmez, Gençlik Merkezi Müdürü Mehmet Necip Çınarcı ile 160 öğrencisi bulunan rehabilitasyon merkezini ziyaret ederek, yetkililerinin sorun ve taleplerini dinledi.

Van’ın Çaldıran Kaymakamı Yusuf Durani Dinç ve Belediye Başkanı Şefik Ensari, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engellileri ziyaret ederek hediyeler verdi.
Kaymakam Dinç ve Başkan Ensari, beraberindeki İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Gülmez, Gençlik Merkezi Müdürü Mehmet Necip Çınarcı ile 160 öğrencisi bulunan rehabilitasyon merkezini ziyaret ederek, yetkililerinin sorun ve taleplerini dinledi. Daha sonra burada bulunan öğrencilerin okuduğu şiirleri dinleyen Dinç ve Ensari, ardından M.A. adlı kız çocuğunu evinde ziyaret etti. Kaymakam Dinç ve Başkan Ensari, engelli öğrenciye kitap seti ve tablet hediye ederek, evine internet bağlanması talimatını verdi.
Engelli bireylerin toplumsal hayatta varlık gösterebilmelerinin ortak sağduyuyla gerçekleşeceğini ve toplumu zenginleştirecek bir unsur olduğunu belirten Belediye Başkanı Şefik Ensari, “Bileşmiş Milletler tarafından 3 Aralık, Dünya Engelliler Günü olarak kabul edilmiş. 3 Aralık; sağduyunun ve hoşgörünün ortaya çıkması, engelli bireylerin normal birey gibi sosyal hayata alıştırılması ve aile içindeki birey yaşantısını sağlamaya yönelik bilincin artması için önemli bir gündür. Çaldıran Belediyesi her zaman olduğu gibi bugün de engelli kardeşlerimizin yanında yer aldı, alamaya da devam edecek. Engelli kardeşlerimizin topluma katılması, kendilerini her konuda geliştirebilmeleri ve kimseye muhtaç olmadan yaşamlarını sürebilmeleri konusunda toplumsal bilincin artarak devam etmesini temenni ediyorum” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!
Atıl bina gençler için spor merkezi olduAtıl bina gençler için spor merkezi oldu
1/

Van Namaz Vakitleri 3 Aralık Perşembe

İmsak
05:33
Sabah
07:00
Öğle
12:01
İkindi
14:31
Akşam
16:53
Yatsı
18:15

Van Nöbetçi Eczaneler 3 Aralık Perşembe

Oflas Eczanesi
Ipekyolu
Serhat Eczanesi
Ipekyolu
Vefa Eczanesi
Ipekyolu
Vereseli Perihanoğlu Eczanesi
Ipekyolu
Başkale Eczanesi
Baskale
Saki Eczanesi
Caldiran
Vereseli Eczanesi
Catak
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.