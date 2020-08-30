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Kaymakam Duru, "Hainlerin her hamlesini boşa çıkarmalıyız"

KAYSERİ HABERLERİ  | 30.08.2020 14:49 | Son Güncelleme

Develi Kaymakamı Murat Duru, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda yaptığı konuşmasında, birlik ve beraberliğe dikkat çekerek, “Hainlerin her hamlesini boşa çıkarmalıyız” dedi.Develi Kaymakamı Murat Duru, “Şanlı atalarımız ve onların komutanı sultanların sultanı Sultan Alparslan 1071 yılında Anadolu topraklarını sonsuza dek Müslüman Necip Büyük Türk Millet’ine vatan yapmışlardır.

Develi Kaymakamı Murat Duru, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda yaptığı konuşmasında, birlik ve beraberliğe dikkat çekerek, “Hainlerin her hamlesini boşa çıkarmalıyız” dedi.
Develi Kaymakamı Murat Duru, “Şanlı atalarımız ve onların komutanı sultanların sultanı Sultan Alparslan 1071 yılında Anadolu topraklarını sonsuza dek Müslüman Necip Büyük Türk Millet’ine vatan yapmışlardır. Bu kutsal vatan topraklarını 1.Dünya Savaşı sonrasında emperyalist işgalci güçler Türk Milleti’nin elinden almak istemişlerdir. Ancak kan emici işgalciler "Ya istiklal ya ölüm" diyebilen Müslüman Necip Büyük Türk milletini ve bu millete önderlik yapacak büyük komutan ve devlet adamı Gazi Mustafa Kemal’in varlığını unutmuşlardı. İşte böyle bir zaman sürecinde tarihin gördüğü en büyük destansı KURTULUŞ MÜCADELESİNİN son aşaması olan 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Savaşı ile vatan topraklarımız tek diş kalmış emperyalist canavarlardan temizlenmiştir ve Türk Milleti tarihte olduğu gibi özgürce ve bağımsızca yaşama onuruna kavuşmuştur. 30 Ağustos Zaferi ile Anadolu topraklarında yaşayan doğulusu, batılısı, güneylisi ve kuzeylisi bizim atalarımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Komutanlığında dünyanın bütün mazlum milletlerine de örnek olacak şekilde bağımsızlığından, hürriyetinden ve vatanından asla ödün vermeyeceğini göstermiştir” dedi.
Kaymakam Duru, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:
“Dün olduğu gibi bugün de Müslüman Necip Büyük Türk Milleti’nin sonsuza kadar yurt edindiği Cennet Anadolu topraklarından bizleri söküp atmak isteyen haçlı zihniyeti Emperyalist kumpasçılar ve onların gayri meşru çocukları haş haşi FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ve mensupları, DHKPC. PKK, PYD, ve IŞİD gibi kanlı terör örgütleri yine iş başında. Her zaman ifade etmeye çalıştığım gibi aklımızı duygularımızın önünde tutmalıyız. Atalarımız nasıl birlik beraberliğini koruyarak tarihte her şeyin üstesinden gelmişse biz de bugün Hakkari’den Edirne’ye kadar 83 milyon millet olarak birlik ve beraberliğimizi pekiştirip bir taraftan çocuklarımızı inançlı, ahlaklı, donanımlı ve şuurlu yetiştirerek diğer taraftan her alanda çok ama çok çalışıp üreterek hainlerin her hamlesini boşa çıkarmalıyız.
Bu inançla Türk Silahlı Kuvvetlerinin kahraman mensuplarının, sizlerin ve milletimizin, 30 Ağustos Zafer Bayramını en kalbi duygularımla kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşının tüm kahramanlarını rahmet ve şükranla anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. Ayrıca bütün vatan ve demokrasi şehitlerimize Rabbim’den rahmet diliyor, ruhları şad mekanları cennet olsun inşallah.”

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İmsak
04:32
Sabah
05:58
Öğle
12:44
İkindi
16:24
Akşam
19:19
Yatsı
20:40

Kayseri Nöbetçi Eczaneler30 Ağustos Pazar

Hale Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Merkez Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Yenişehir Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Atalay Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Aysun Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Zeki Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Melahat Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
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