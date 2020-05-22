Kaymakam ev ev dolaşarak çocuklara bayram harçlığı dağıttı

SİVAS (AA) - Ulaş Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan 300 çocuğa evlerinde ziyarette bulunarak, bayram harçlığı dağıttı.

Akköz, Kovid-19 tedbirleri kapsamında uzun süredir sokağa çıkmaları kısıtlanan çocukları, Ramazan Bayramı öncesi sevindirdi.

Sosyal mesafeyi koruyarak çocukların ve ailelerin bayramını kutlayan Akköz, 300 çocuğa bayram harçlığı ile hediye verdi.

Akköz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle buruk bir bayram yaşandığını belirterek, "Salgın sürecinde çocuklarımız özveriyle evlerinde bekledi. Bu bayramda parklarda, bahçelerde gezemeyecek, el öpemeyecekler. Biz de bayram geleneğimizi yaşatmak için onların evlerine gittik." diye konuştu.

Merkez Cami imam hatibi Bilal Başer'e de desteklerinden dolayı teşekkür eden Akköz, salgının bir an önce sona ermesini, parkların, bahçelerin, sokakların şenlendiği zamanlara kısa sürede dönülmesini diledi.

Bayram harçlığı alan çocukların annesi Havva Öz ise sürpriz karşısında kendisi ve çocuklarının mutlu olduğunu dile getirdi.

