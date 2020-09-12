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Kaymakam Görmüş’den korona virüs denetimi

ÇORUM HABERLERİ  | 12.09.2020 16:56 | Son Güncelleme

Sungurlu Kaymakamı Fatih Görmüş, korona virüs tedbirleri kapsamında Cumartesi pazarında denetim gerçekleştirdi.Kaymakam Fatih Görmüş beraberinde İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Çam ile birlikte koronavirüs ile mücadele kapsamında virüsün yayılma ve bulaşma hızının artması, vaka sayısının önüne geçilmesi yönünde İçişleri Bakanlığının genelgesine istinaden Cumartesi Pazarında denetim yaptı.Kaymakam Görmüş, denetimlerde sosyal mesafeye ve maske eldiven kullanımına dikkat edilmesi, çalışanların ve müşterilerin ürünlere asgari düzeyde temas etmeleri ve işyerlerinde hijyen kurallarına uyulması konularında bilgilendirme ve uyarılarda bulundu.

Sungurlu Kaymakamı Fatih Görmüş, korona virüs tedbirleri kapsamında Cumartesi pazarında denetim gerçekleştirdi.
Kaymakam Fatih Görmüş beraberinde İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Çam ile birlikte koronavirüs ile mücadele kapsamında virüsün yayılma ve bulaşma hızının artması, vaka sayısının önüne geçilmesi yönünde İçişleri Bakanlığının genelgesine istinaden Cumartesi Pazarında denetim yaptı.
Kaymakam Görmüş, denetimlerde sosyal mesafeye ve maske eldiven kullanımına dikkat edilmesi, çalışanların ve müşterilerin ürünlere asgari düzeyde temas etmeleri ve işyerlerinde hijyen kurallarına uyulması konularında bilgilendirme ve uyarılarda bulundu.

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