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Kaymakam Güder köy ziyaretlerine başladı

TUNCELİ HABERLERİ  | 14.08.2020 10:16 | Son Güncelleme

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesine atanan Kaymakam Mehmet Güder, köy ziyaretlerine başlayarak vatandaşlarla bir araya geldi.Çemişgezek Kaymakamı Mehmet Güder ilçeye atanmasının hemen ardından köy ziyaretlerine başladı.

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesine atanan Kaymakam Mehmet Güder, köy ziyaretlerine başlayarak vatandaşlarla bir araya geldi.

Çemişgezek Kaymakamı Mehmet Güder ilçeye atanmasının hemen ardından köy ziyaretlerine başladı. Bu kapsamda Akçayunt köyünü ziyaret eden Kaymakam Güder, yaptığı incelemelerin ardından vatandaşlarla bir araya gelip, sohbet etti. Köyün ihtiyaçları ve genel durumu hakkında bilgiler alana Güder, hatıra olarak çam fidanı dikti.

Ziyaretlerinin sadece gezip görmeyle sınırlı kalmayacağını aktaran Kaymakam Mehmet Güder, “İnşallah vatandaşlarımızın yaşamlarını daha da kolaylaştırıcı çalışmaları el birliğiyle gerçekleştireceğiz. Halkımızla sürekli muhabbet içerisinde olacağız. Adil ve şeffaf bir şekilde, insan odaklı, vatandaşlarımızın hayatlarını daha da kolaylaştırıcı hizmetleri gerçekleştirmenin çabası içerisinde olacağız. Sorunu yerinde görmek ve buna göre çözüm üretmek her zaman en doğru yoldur. Vatandaşlarımızın beklentilerini inşallah karşılıksız bırakmayacağız” dedi.

Kaymakam Güder’e ziyareti anısına el işlemesi Türk Bayrağı bulunan pano armağan eden Akçayunt Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hüseyin Öztürk ise, “Köylülerimizin devletin yöneticilerini yanlarında görmesi, onların devlete olan bağlığını daha da pekiştirmektedir. İlçemize atanan Kaymakamımız Mehmet Güder’in ilgisi alakasından bizler hizmet ışığını aldık. İnşallah ilçemizde hayırlı işlere vesile olur” diye konuştu.

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