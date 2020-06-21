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Kaymakam Gürdal, çocukları şehit olan babalarının Babalar Günü’nü kutladı

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 21.06.2020 19:05 | Son Güncelleme

Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, babalar günü sebebiyle ilçede şehit ailelerini ziyaret ederek babalar gününü kutladı.Çan İlçesine Bağlı Terzialan beldesinde ikamet eden şehit jandarma Binbaşı Ercan Kurt’un, ailesi ile Çan İlçesi’ne bağlı Yaykın Köyünde ikamet eden şehit uzman çavuş Nevzat Sarı ve Yaykın Köyünde ikamet eden şehit Jandarma Er Özgür Kahveci’nin ailelerini ziyaret ederek, çocukları şehit olan babalarının Babalar Günü’nü kutladı.

Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, babalar günü sebebiyle ilçede şehit ailelerini ziyaret ederek babalar gününü kutladı.
Çan İlçesine Bağlı Terzialan beldesinde ikamet eden şehit jandarma Binbaşı Ercan Kurt’un, ailesi ile Çan İlçesi’ne bağlı Yaykın Köyünde ikamet eden şehit uzman çavuş Nevzat Sarı ve Yaykın Köyünde ikamet eden şehit Jandarma Er Özgür Kahveci’nin ailelerini ziyaret ederek, çocukları şehit olan babalarının Babalar Günü’nü kutladı. Şehit aileleri Kaymakam Gürdal’lın ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirirken, “Devletimiz adına bizleri yalnız bırakmayan ve her fırsatta bizleri ziyaret eden kaymakamımıza teşekkür ediyoruz” dediler.

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