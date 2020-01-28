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Kaymakam Hasan Çiçek: "Bütün imkanlarımızı sizler için seferber ediyoruz"

KÜTAHYA HABERLERİ  | 28.01.2020 08:33 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Emet ilçesinde Gazi Emet Anadolu Lisesi’nde gerçekleşen ve yarı yıl tatili boyunca sürecek olan üniversiteye hazırlık çalışmalarına, İlçe Kaymakamı Hasan Çiçek bizzat katıldı ve öğrencilerle birlikte ders işledi.Öğrencilerle yakından ilgilenen Kaymakam Çiçek’e İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Hasan Doğan, Gazi Emet Anadolu Lisesi Müdürü Ömer Uysal, Müdür Yardımcıları ve öğretmenler eşlik ettiler.Öğrencilere hedeflerini ve ideallerini yüksek tutmalarını belirten Kaymakm Hasan Çiçek, ’’Planlı ve programlı olarak çok okumalalı ve çalışmalısınız.

Kütahya’nın Emet ilçesinde Gazi Emet Anadolu Lisesi’nde gerçekleşen ve yarı yıl tatili boyunca sürecek olan üniversiteye hazırlık çalışmalarına, İlçe Kaymakamı Hasan Çiçek bizzat katıldı ve öğrencilerle birlikte ders işledi.
Öğrencilerle yakından ilgilenen Kaymakam Çiçek’e İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Hasan Doğan, Gazi Emet Anadolu Lisesi Müdürü Ömer Uysal, Müdür Yardımcıları ve öğretmenler eşlik ettiler.
Öğrencilere hedeflerini ve ideallerini yüksek tutmalarını belirten Kaymakm Hasan Çiçek, ’’Planlı ve programlı olarak çok okumalalı ve çalışmalısınız. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Bu günleri, sizlere sunulan bu nezih imkanları en iyi şekilde değerlendirmenizi istiyorum. Kaymakamlık olarak bütün imkanlarımızı sizler için seferber ediyoruz. Tek beklentimiz sizleri geleceğe donanımlı olarak hazırlayarak, başarılı, müreffeh ve milletine faydalı bireyler olmanızı sağlamaktır. Hepinize kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Allah emeklerinizi zayi eylemesin. Katılımda bulunduğunuz için sizlere, özverili çalışmalarından dolayı da okul idarecileri ve etüt hocalarımıza teşekkür ediyorum“ ifadelerini kullandı.
Ziyaret bitiminde, okul idaresi, etüt hocaları ve öğrenciler, eğitime vermiş oldukları destek ve katkılarından dolayı, Kaymakam Hasan Çiçek’e teşekkür ettiler.

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