YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muş
  4. Kaymakam İlidi, inşaatı devam eden gençlik merkezinde incelemelerde bulundu

Kaymakam İlidi, inşaatı devam eden gençlik merkezinde incelemelerde bulundu

MUŞ HABERLERİ  | 18.11.2020 10:43 | Son Güncelleme

Muş’un Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, inşaatı devam eden gençlik merkezi binasında incelemede bulundu.Beraberindeki İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel ile inşaatı devam eden binayı gezen Kaymakam Mehmet İlidi, yüklenici firma yetkililerinden bilgiler aldı.

Kaymakam İlidi, inşaatı devam eden gençlik merkezinde incelemelerde bulundu

Muş’un Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, inşaatı devam eden gençlik merkezi binasında incelemede bulundu.
Beraberindeki İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel ile inşaatı devam eden binayı gezen Kaymakam Mehmet İlidi, yüklenici firma yetkililerinden bilgiler aldı. 2019 yılında yapımına başlanan gençlik merkezi ve kültür evinin 2021 yılında teslim edileceğini ifade eden Kaymakam İlidi, merkezin özellikle 12-29 yaş arası gençlere hizmet vereceğini söyledi. Gençlik merkezinin sportif, sosyal ve kültürel faaliyetlerde önemli rol oynayacağını belirten İlidi, ’’Gençlerimiz bizim için çok önemli, bizler onların her alanda kendilerini geliştirmesi ve sağlıklı nesiller olabilmeleri için elimizden gelen her türlü hizmet ve fedakarlığı yapmaya hazırız. Bu anlamda gayretle çalışıyoruz. Bulanık Gençlik Merkezi büyük zenginlik kaynağı olan gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum’’ dedi.

Kaymakam İlidi, inşaatı devam eden gençlik merkezinde incelemelerde bulundu

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Babasının cenaze törenine katılmadı! Burak Deniz'den açıklama Babasının cenaze törenine katılmadı! Burak Deniz'den açıklama
1 gecede ünlü oldu! Bakın neden takip ediyorlarmış 1 gecede ünlü oldu! Bakın neden takip ediyorlarmış

Muş Namaz Vakitleri 18 Kasım Çarşamba

İmsak
05:27
Sabah
06:53
Öğle
12:04
İkindi
14:43
Akşam
17:06
Yatsı
18:26

Muş Nöbetçi Eczaneler18 Kasım Çarşamba

Yeni Hastane Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Bulanik
Hayat Eczanesi
Haskoy
Özmalazgirt Eczanesi
Malazgirt
Şifa Eczanesi
Varto
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.