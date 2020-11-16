Kaymakam Koç ev ziyaretlerine devam ediyor

Göreve geldiği günden itibaren ‘Gönül Belediyeciliği’ ilkesiyle hareket eden ve toplumun tüm kesimleriyle bir araya gelmeye özen gösteren Diyarbakır’ın Kayapınar İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, çat kapı ziyaretleriyle vatandaşların evlerine misafir oluyor.

Dün akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Huzurevleri semtinde oturan vatandaşlara meclis üyeleriyle birlikte çat kapı ziyaretlerinde bulunan Kayapınar kaymakamı Koç, ev sahipleri tarafından büyük bir memnuniyet ile karşılandı. Sıcak bir atmosferde geçen ziyarette Kaymakam Koç, evin çocuklarına çeşitli hediyeler verdi. Gerçekleştirdiği ziyaretlerde hane sahiplerinin sıkıntı ve dertlerine kulak vererek onlara çözüm bulmak için çalışmalar başlatan Kaymakam Koç, vatandaşların en kaliteli hizmeti alması için gayret içerisinde olduklarını aktardı. Kaymakam Koç, "Bizler vatandaşlarımızın en iyi şekilde, en kaliteli hizmetleri alabilmeleri için göreve geldiğimiz ilk günden beri dur durak bilmeden ilk günkü aşkla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Hayatın her anında bir arada olduğumuz hemşehrilerimizin dua ve destekleriyle yolumuza devam ediyoruz. Hizmetlerimizi yaparken istişare kültürünü diri ve canlı tutmaya özen gösteriyoruz. Geleceğe yönelik yatırımlarımız ve projelerimiz hakkında vatandaşlarımıza bilgiler paylaşarak, onların önerilerini dinliyoruz. Sıcak, samimi ve güzel sohbetlerimizden çıkardığımız notlarla Kayapınar’ı el birliğiyle büyütmeye devam ediyoruz" dedi.