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Kaymakam Mutlu’dan korona virüs uyarısı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 08.07.2020 18:24 | Son Güncelleme

Gaziantep’in Araban ilçesinde Kaymakam Abdulhamit Mutlu, son günlerde ilçede yeni tip Kovid-19 koronavirüs salgınında artış olduğunu belirterek, uyarıda bulundu.Kaymakam Mutlu, kaymakamlığın resmi internet sayfasında yaptığı yazılı açıklamada, "İlçemizde son günlerde vakalar da ciddi bir artış yaşanmaktadır.

Kaymakam Mutlu’dan korona virüs uyarısı

Gaziantep’in Araban ilçesinde Kaymakam Abdulhamit Mutlu, son günlerde ilçede yeni tip Kovid-19 koronavirüs salgınında artış olduğunu belirterek, uyarıda bulundu.
Kaymakam Mutlu, kaymakamlığın resmi internet sayfasında yaptığı yazılı açıklamada, "İlçemizde son günlerde vakalar da ciddi bir artış yaşanmaktadır. Hastalıkla ilgili belirtileri olan vatandaşlarımızın sağlık kurumunu arayarak bildirmeleri gerekmektedir. Hastaneye test talebiyle gitmeyelim. Evlerinizde kalmanız, panik yapmamanız ve tedbirlere uymanız önemlidir" ifadelerini kullandı.

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