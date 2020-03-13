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Kaymakam Pişkin Gençlik Merkezinde incelemelerde bulundu

KASTAMONU HABERLERİ  | 13.03.2020 18:52 | Son Güncelleme

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin iç tefrişatı devam eden Gençlik Merkezinde incelemelerde bulundu.Kastamonu’nun Tosya ilçesinde açılacak olan Gençlik Merkezi için hazırlıklar aralıksız sürüyor.

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin iç tefrişatı devam eden Gençlik Merkezinde incelemelerde bulundu.
Kastamonu’nun Tosya ilçesinde açılacak olan Gençlik Merkezi için hazırlıklar aralıksız sürüyor. Gençlik Merkezi için kullanılacak olan hizmet binasının tahsis edilmesinin ardından binanın amacına uygun olarak dekore edilmesi için çalışmalar başlamıştı.
İç tefrişatında sona gelinen ve önümüzdeki günlerde tamamlanması planlanan Gençlik Merkezinde incelemelerde bulunan Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, yetkililerden bilgi aldı.
Gençlik Merkezinde sona gelindiğinin altını çizen Kaymakam Deniz Pişkin, ’’Tosya Gençlik Merkezinde sona yaklaştık. İç mimarisi ve bölmelerinin yapılmasının ardından mobilyalarını ve demirbaş eşyalarını monte etmeye başladığımız merkezimizin açılışı inşallah yakında gerçekleşecek” diye konuştu.
İncelemelerde Kaymakam Deniz Pişkin’e İlçe Milli Eğitim Müdürü Sıtkı Murat Demirci ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü İsmail Kesgin eşlik etti.

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