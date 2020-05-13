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Kaymakam Poçanoğlu: “Pandemi sürecini çok iyi götürüyoruz”

KÜTAHYA HABERLERİ  | 13.05.2020 17:54 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Domaniç Kaymakamı Ahmet Salih Poçanoğlu, Hemşireler Günü nedeniyle ilçede bulunan sağlık kurumlarını ziyaret ederek hemşirelerin gününü kutladı.Burada açıklama yapan Kaymakam Poçanoğlu, sağlık kahramanlarımızın özverili çalışmalarıyla Pandemi sürecini çok iyi götürmekte olduklarını söyledi.Poçanoğlu, “Sağlık, bireylerin zorunlu ve vazgeçilmez temel ihtiyaçlarına cevap veren en önemli meslek grubu içerisinde hemşirelerimiz yer almaktadır.

Kütahya’nın Domaniç Kaymakamı Ahmet Salih Poçanoğlu, Hemşireler Günü nedeniyle ilçede bulunan sağlık kurumlarını ziyaret ederek hemşirelerin gününü kutladı.
Burada açıklama yapan Kaymakam Poçanoğlu, sağlık kahramanlarımızın özverili çalışmalarıyla Pandemi sürecini çok iyi götürmekte olduklarını söyledi.
Poçanoğlu, “Sağlık, bireylerin zorunlu ve vazgeçilmez temel ihtiyaçlarına cevap veren en önemli meslek grubu içerisinde hemşirelerimiz yer almaktadır. Sağlık hizmetlerinin sunumunda etkin bir rol oynayan ve mesleklerini büyük bir fedakarlıkla yerine getiren, “önce insan” diyerek topluma hizmeti ilke edinmiş, insan sağlığı için önemli, kutsal bir görevi ifa eden ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı kahramanca mücadele eden hemşirelerimizin, insan sağlığı için verdikleri bu onurlu hizmet, övgüye ve takdire şayandır.
Bu düşüncelerle; hemşireler günü ve haftasının, hemşireliğin anlam ve öneminin hatırlanmasına, gayretleriyle mesleğe kalite ve değer kazandırmış hemşirelerimizin anılmasına bir vesile olması temennisiyle, şefkatle, sabırla yapılan bu mesleğin mensubu, hemşirelerimizin Hemşireler Haftasını kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılar dilerim” dedi.

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