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Kaymakam Şahin, korona virüs önlemlerini denetledi

MALATYA HABERLERİ  | 13.04.2020 15:24 | Son Güncelleme

Malatya’nın Arguvan ilçesinde, korona virüs tedbir uygulaması ilçe Kaymakamı Abdullah Şahin tarafından denetlendi.Korona virüse karşı tedbirlerin üst düzeye çıkarıldığı Arguvan ilçesinde, halkın sağlığını korumak için güvenlik güçleri tarafından çarşı merkezinde yapılan uygulamalar ile vatandaşların alınan kararlara karşı uyulması için çaba gösteriliyor.

Kaymakam Şahin, korona virüs önlemlerini denetledi

Malatya’nın Arguvan ilçesinde, korona virüs tedbir uygulaması ilçe Kaymakamı Abdullah Şahin tarafından denetlendi.
Korona virüse karşı tedbirlerin üst düzeye çıkarıldığı Arguvan ilçesinde, halkın sağlığını korumak için güvenlik güçleri tarafından çarşı merkezinde yapılan uygulamalar ile vatandaşların alınan kararlara karşı uyulması için çaba gösteriliyor. Kaymakam Abdullah Şahin tarafından çarşı içinde yapılan uygulamaları denetlendi. Kaymakam, Şahin, denetleme sonrasında yaptığı açıklamada, "Çarşı merkezinde korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler ile ilgili uygulamaları gözlemledik. Marketlerde, iş yerlerinde ve bankada uyulması gereken kurallar konusunda hatırlatmalarda bulunduk. Vatandaşlara ve esnaflara maske kullanmaları ve sosyal mesafelerini korumaları gerektiği yönünde ikazlar yaparak mecbur kalmadıkça evlerinden çıkmamaları gerektiğini uyarıda bulunduk” ifadelerini kullandı.

Kaymakam Şahin, korona virüs önlemlerini denetledi

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