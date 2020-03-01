Kaymakam Sancaktutar’dan şehit ailesine taziye ziyareti

Bitlis’in Güroymak Kaymakamı M. Furkan Sancaktutar, Suriye’nin İdlib kentinde hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Güven Kurtulmuş’un ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Şehide Allah’tan rahmet dileyen Kaymakam Sancaktutar, taziye evinde bulunan şehidin ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileklerinde bulunarak taziyelerini iletti. Şehit Kurtulmuş’un babası, annesi ve ailesiyle yakından ilgilenen Kaymakam Sancaktutar, “Sizin evladınız bizim evladımız. Sizin acınız bizim acımız. Acınızı yürekten paylaşıyoruz. Yavrumuz, ülkemiz için şehadet şerbetini içti. Devletimiz, her zaman yanınızdadır. Kapılarımız size her zaman açıktır” dedi.

Taziyede; şehit için Kur’an-ı Kerim okunarak dualar edildi.

Taziye ziyaretine Kaymakam M. Furkan Sancaktutar’a cumhuriyet savcıları Abdullah Cura ve Mahmut Altınay, Hakim İbrahim Mısırcı, Jandarma Komutanı Yüzbaşı R. Murat Kılıçarslan, İlçe Emniyet Amiri Erbil Başar, İlçe Müftü Vekili Metin Erten de eşlik etti.

