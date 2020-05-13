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Kaymakam Sevgili’den engellilere duygulandıran ziyaret

ADANA HABERLERİ  | 13.05.2020 17:57 | Son Güncelleme

Tufanbeyli Kaymakamı Ömer Sevgili, Engeliler Haftası nedeniyle ilçedeki engelli vatandaşları ziyaret ederek hediyeler verdi.Kaymakam Sevgili, ilçedeki engelli vatandaşları ziyaret ederek çiçek ve hediyeler verdi.

Tufanbeyli Kaymakamı Ömer Sevgili, Engeliler Haftası nedeniyle ilçedeki engelli vatandaşları ziyaret ederek hediyeler verdi.
Kaymakam Sevgili, ilçedeki engelli vatandaşları ziyaret ederek çiçek ve hediyeler verdi. Kaymakam Sevgili ile engelli vatandaşlar arasında duygusal anlar yaşandı.
Doğanlı Mahallesinden oturan 6 yaşındaki minik Zeynep Çakas, Kaymakam Sevgili’ye hem şarkı söyledi hem dua okudu.
Kaymakam Sevgili, "Engelli olmak, bir engel değildir. Sadece aşılması gereken bir düşüncedir" dedi.

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