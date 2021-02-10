Kaymakam Soley’den Korona virüs aşısı çağrısı

Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley, Korona virüs ile ilgili ilçedeki son rakamları paylaşarak, "Sıramız geldiğinde mutlaka aşı olalım" diyerek vatandaşlara aşı çağrısı yaptı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görüldüğü günden bu yana 25 binin üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Korona virüs ile mücadele sürüyor. Bir yandan aşı çalışmaları sürerken, bir yandan da uygulanan kısıtlamalar ve gerçekleştirilen denetimlerle salgının önüne geçilmeye çalışılıyor. Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley ilçedeki son Korona virüs rakamlarını paylaşarak vatandaşlara aşı olmaları konusunda çağrı yaptı.

"8 Şubat’tan bu yana vaka görülmedi"

Kaymakam Ahmet Soley ilçede salgının kontrol altına alındığı ifade ederek, "İlçemizde son Korona virüs vakası 8 Şubat 2021 tarihinde görülmüş olup, salgınla ilgili elde edilen veriler ilçemizde görülen Korona virüs salgınının bir kez daha kontrol altına alındığını göstermektedir. Bugün itibari ile vaka sayımız 511, iyileşen vaka sayımız 449, vefat eden 24, aktif vaka sayımız 38, izole edilen temaslı sayısı 92, izole altındaki konut sayısı ise 66’dır. Salgının yeniden atağa geçmesini önleyip, yaşadığımız bu zor günleri el ele birlikte aşabilmek için başta ana kurallar maske, sosyal mesafe ve hijyen olmak üzere getirilen tedbir ve kurallara uyalım. Sıramız geldiğinde mutlaka aşı olalım. En küçük semptom belirtisi gösterdiğimizde ihmal etmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurup, gerekirse test yaptıralım. Filyasyon ekiplerine yardımcı olup doğru bilgi verelim. Korona virüse karşı rehavete kapılmadan hep birlikte el el mücadele edelim" dedi.

