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Kaymakam Solmaz’dan jandarma personellerine başarı belgesi

ŞIRNAK HABERLERİ  | 15.07.2020 13:37 | Son Güncelleme

Şırnak’ın Uludere İlçe Kaymakamı Ahmet Solmaz, Gülyazı Köyü Karakol Komutanlığında görev yapan ve görev süreleri sona eren jandarma personellerine başarı belgesi verdi.Uludere Kaymakamı Ahmet Solmaz, Gülyazı Karakol Komutanlığında görev süreleri sona eren ve tayinleri çıkan jandarma personellerine başarı belgesi verdi.

Kaymakam Solmaz’dan jandarma personellerine başarı belgesi

Şırnak’ın Uludere İlçe Kaymakamı Ahmet Solmaz, Gülyazı Köyü Karakol Komutanlığında görev yapan ve görev süreleri sona eren jandarma personellerine başarı belgesi verdi.
Uludere Kaymakamı Ahmet Solmaz, Gülyazı Karakol Komutanlığında görev süreleri sona eren ve tayinleri çıkan jandarma personellerine başarı belgesi verdi. Pandemi sürecinde Vefa Sosyal Destek Grubu bünyesinde yoğun olarak çalışan personellere teşekkür eden Kaymakam Solmaz, jandarma personellerine yeni görev yerlerinde başarılar diledi.

Kaymakam Solmaz’dan jandarma personellerine başarı belgesi

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Beytussebap
Nergis Eczanesi
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Nergis Eczanesi
Merkez
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