Kaymakam Türköz’den Safranbolu TSO’ya ziyaret

Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odasına (TSO) ziyaret etti.

Ziyarette Safranbolu TSO Meclis Başkanı Cengiz Ünal, Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sami Acar’ın yanı sıra Meclis Başkan Yardımcısı Ahmet Savaş, Yönetim Kurulu Baskan Yardımcısı İsmail Hayri Boyacı ve Yönetim Kurulu üyeleri Eyüp Öztürk ise Osman İyigüngör hazır bulundu.

Meclis Başkanı Cengiz Ünal ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sami Acar ziyaret sırasında Kaymakam Mehmet Türköz’e Safranbolu’nun genel ekonomik ve ticari yapısı ve Safranbolu TSO’nun çalışma şekli, meslek komiteleri, meclis ve yönetim kurulunun toplantıları ve faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.

Kaymakam Türköz, "Safranbolu gibi dünya miras kenti Kaymakamı olmaktan büyük mutluluk duyuyorum, göreve başladığım günden bu yana Safranbolu hakkında çok güzel ve olumlu intibalar edindim. Safranbolu’yu daha ileriye taşımak için tüm gücümüzle çalışacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odasına da çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

