YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Kaymakam Uçgun, fırtınadan zarar gören üreticileri ziyaret etti

Kaymakam Uçgun, fırtınadan zarar gören üreticileri ziyaret etti

MANİSA HABERLERİ  | 06.07.2020 15:36 | Son Güncelleme

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde dün etkili olan fırtınadan zarar gören üreticileri ziyaret eden Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, zarar gören üreticiler için gerekli işlemlerin yapılacağını ve vatandaşların mağdur edilmeyeceğini belirtti.Alaşehir’de yaşanan fırtına felaketinden sonra hasar tespit çalışmaları başladı.

Kaymakam Uçgun, fırtınadan zarar gören üreticileri ziyaret etti

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde dün etkili olan fırtınadan zarar gören üreticileri ziyaret eden Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, zarar gören üreticiler için gerekli işlemlerin yapılacağını ve vatandaşların mağdur edilmeyeceğini belirtti.
Alaşehir’de yaşanan fırtına felaketinden sonra hasar tespit çalışmaları başladı. Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, da, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile birlikte zarar gören üreticileri ziyaret ederek, zarar gören alanlarda incelemelerde bulundu.
Kaymakam Abdullah Uçgun, "Bu doğal bir felaket. Ama devletimiz her zaman vatandaşının yanındadır. Zarar gören üreticilerimiz için TARSİM ile bağlantı kurduk. TARSİM yetkililerini bölgeye yönlendirdik. İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerimiz zarar gören tüm üreticilerimizi ziyaret ederek, gerekli raporları tutacaklar. Raporlar doğrultusunda gerekli işlemler yapılacaktır. Devletimiz vatandaşımızın yanındadır. Vatandaşlarımız mağdur edilmeyecektir." dedi.

Kaymakam Uçgun, fırtınadan zarar gören üreticileri ziyaret etti

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler

En Çok Okunan Yerel Haberler

Çıplak elle balık tutan adamın yeteneği şaşırttı

Çıplak elle balık tutan adamın yeteneği şaşırttı

Van’da ’15 günlük’ yasaklama

Van’da ’15 günlük’ yasaklama

Söke’de iki grup arasında silahlı kavga 2 kişi hayatını kaybetti

Söke’de iki grup arasında silahlı kavga 2 kişi hayatını kaybetti

En sıcak günlerde bile onlara durmak yok

En sıcak günlerde bile onlara durmak yok

Mangal kömürü üretmek için gece gündüz mesai yapıyorlar

Mangal kömürü üretmek için gece gündüz mesai yapıyorlar

Bakanı Kurum’dan sanayi esnafına müjdeli haber

Bakanı Kurum’dan sanayi esnafına müjdeli haber

Manisa Namaz Vakitleri 6 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:57
Sabah
05:45
Öğle
13:20
İkindi
17:14
Akşam
20:45
Yatsı
22:26

Manisa Nöbetçi Eczaneler 6 Temmuz Pazartesi

Gümüşsu Eczanesi
Merkez
Kocabaş Eczanesi
Merkez
Merkez Eczanesi
Merkez
Eren Eczanesi
Turgutlu
Gözde Eczanesi
Turgutlu
Akhisar Eczanesi
Akhisar
Gülşah Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Soma’da çalışmalar hızla devam ediyor

Soma’da çalışmalar hızla devam ediyor

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Salihli Devlet Hastanesi’nde Kapalı Yöntemle Apandisit Ameliyatı Yapıldı

Salihli Devlet Hastanesi’nde Kapalı Yöntemle Apandisit Ameliyatı Yapıldı

Astrolog Çakmakoğlu, Salihli’de İşyeri Açtı

Astrolog Çakmakoğlu, Salihli’de İşyeri Açtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.