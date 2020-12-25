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Kaymakam Ülkü’den İlçe Emniyet Amirliği’ne ziyaret

AYDIN HABERLERİ  | 25.12.2020 12:57 | Son Güncelleme

Buharkent Kaymakamı Kemal Ülkü, Buharkent İlçe Emniyet Amirliği’ni ziyaret etti.Buharkent Kaymakamı Kemal Ülkü, Buharkent İlçe Emniyet Amirliği’ni ziyaret ederek İlçe Emniyet Amir v.

Buharkent Kaymakamı Kemal Ülkü, Buharkent İlçe Emniyet Amirliği’ni ziyaret etti.
Buharkent Kaymakamı Kemal Ülkü, Buharkent İlçe Emniyet Amirliği’ni ziyaret ederek İlçe Emniyet Amir v. Fatih Topaloğlu’ndan işleyiş ve gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kaymakam Ülkü, pandemi süreci ile birlikte sağlık çalışanları gibi tüm güvenlik güçlerinin de iş yoğunluğunun bir kat daha arttığını kaydetti. Polis ekiplerine çalışmalarında kolaylıklar dileyen Ülkü, "Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs ülkemizde de binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Polis ve jandarma teşkilatlarımızın bu zorlu süreçte iş yoğunluğu bir kat daha artarken, tüm güvenlik güçlerimiz gece gündüz özverili bir şekilde çalışarak hem halkımızın huzur ve güveni hem de sağlığı ile ilgili alınan kurallara uymaları doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Tüm güvenlik güçlerini bugüne kadar gösterdikleri çalışmalardan dolayı tebrik ediyor, başarılı çalışmaların devamını diliyorum" dedi.

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