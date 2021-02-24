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  4. Kaymakam Ünsal başkanlığında covid-19 denetimleri aralıksız devam ediyor

Kaymakam Ünsal başkanlığında covid-19 denetimleri aralıksız devam ediyor

24.02.2021 09:18 | Son Güncelleme:
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Balıkesir’in Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal başkanlığında koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen denetimler aralıksız devam ediyor.Koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonun temini, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Edremit İlçe Pandemi Değerlendirme Kurulunca alınca kararlar doğrultusunda kolluk birimlerince gerçekleştirilen denetimlere katılan Kaymakam Turgay Ünsal; “ İlçemizdeki vaka sayılarının düşürülmesi ve salgının bulaş riskinin en aza indirebilmesi amacıyla ekiplerimiz denetimlerine 7/24 devam etmektedir.

Balıkesir’in Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal başkanlığında koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen denetimler aralıksız devam ediyor.
Koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonun temini, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Edremit İlçe Pandemi Değerlendirme Kurulunca alınca kararlar doğrultusunda kolluk birimlerince gerçekleştirilen denetimlere katılan Kaymakam Turgay Ünsal; “ İlçemizdeki vaka sayılarının düşürülmesi ve salgının bulaş riskinin en aza indirebilmesi amacıyla ekiplerimiz denetimlerine 7/24 devam etmektedir. Özellikle içerisinde bulunduğumuz normalleşme sürecinde sevgili vatandaşlarımızdan önemle rica ediyorum; rehavete kapılmadan, sabırla alınan tedbirlere ve kurallara riayet edelim. Normal hayata dönebilmemiz için biraz daha sabredeceğiz ve biraz daha fedakârlık yapmaya devam edeceğiz. En başta kendimiz maske, sosyal mesafe ve hijyen tedbirlerine riayet edeceğiz ve çevremizdekileri de bu hususta uyaracağız” dedi.

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