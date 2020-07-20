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Kaymakam Ürkmezer’den veda ziyaretleri

KARABÜK HABERLERİ  | 20.07.2020 13:32 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı 2020 Yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesiyle Alanya Kaymakamılığına atanan Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, kurum, kuruluş ve esnaflara veda ziyaretinde bulundu.İlçe Jandarma Komutanlığı, Tarihi Çarşı Polis Merkezi Amirliği, Esnaf Odası Şoförler Odası, Kent Tarihi Müzesi, bankalar ve esnaflarında aralarında bulunduğu bir çok yere gerçekleştirdiği ziyaretle veda etti.Dünya markası bir kentte görev yapmanın ayrıcalığına vurgu yapan Ürkmezer, "Safranbolu’daki görev yaptığım süre içerisinde tüm problemleri hep birlikte koordinasyon içerisinde çözmeyi başardık.

İçişleri Bakanlığı 2020 Yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesiyle Alanya Kaymakamılığına atanan Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, kurum, kuruluş ve esnaflara veda ziyaretinde bulundu.
İlçe Jandarma Komutanlığı, Tarihi Çarşı Polis Merkezi Amirliği, Esnaf Odası Şoförler Odası, Kent Tarihi Müzesi, bankalar ve esnaflarında aralarında bulunduğu bir çok yere gerçekleştirdiği ziyaretle veda etti.
Dünya markası bir kentte görev yapmanın ayrıcalığına vurgu yapan Ürkmezer, "Safranbolu’daki görev yaptığım süre içerisinde tüm problemleri hep birlikte koordinasyon içerisinde çözmeyi başardık. Safranbolu’da Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı görevlerini bir arada yürüterek yönetişim faaliyetleri en iyi şekilde yürüttük. Yaptığımız bir çok proje ile Safranbolu’daki herkesimi ilgilendiren önemli işlere imza attık. Bir bütün olarak Safranbolu kurumları, kuruluşları, esnafı ve vatandaşları ile yaptığımız güzel işlerde desteğini esirgemedi. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaşanan korana virüs salgınında hep beraber, şehrin dinamikleriyle beraber esnafıyla, tüccarıyla, odasıyla hep birlikte gönül birliği ve iş birliği yaparak aşmasını da bildik. Burada olduğu gibi yeni görev yerimiz de de yine aynı anlayışla hizmete devam edeceğiz. Safranbolu’da olmaktan ve Safranbolu’ya hizmet etmekten oldukça mutlu oldum. Hepinizi Alanya’ya bekliyorum. Sizleri orada ağırlamaktan mutluluk duyacağım" dedi.

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