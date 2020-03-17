YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Kaymakam ve başkan esnafları ziyaret etti

Kaymakam ve başkan esnafları ziyaret etti

KÜTAHYA HABERLERİ  | 17.03.2020 08:46 | Son Güncelleme

Emet Kaymakamı Hasan Çiçek ve Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, ilçe merkezindeki esnafları ziyaret etti ve taleplerini dinledi.Kaymakam Hasan Çiçek, yaptığı açıklamada, " Ziyaretlerde vatandaşlarımızın istek ve sorunlarını dinleyip, bu çerçevede çalışmalarımızı yapmaya gayret edelim düşüncesindeyiz.

Emet Kaymakamı Hasan Çiçek ve Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, ilçe merkezindeki esnafları ziyaret etti ve taleplerini dinledi.
Kaymakam Hasan Çiçek, yaptığı açıklamada, " Ziyaretlerde vatandaşlarımızın istek ve sorunlarını dinleyip, bu çerçevede çalışmalarımızı yapmaya gayret edelim düşüncesindeyiz. İlçe esnaflarımızla Korana virüs tedbirleri ve daha farklı konularda fikir alışverişinde bulunduk’’ dedi.
Kaymakam Hasan Çiçek ile birlikte uyum içerisinde hareket ederek, esnaf ve vatandaşarın sorunlarını dinlediklerini belirten Başkan Hüseyin Doğan, ’’Ülkemizin ve dünyanın zor günlerden geçtiği bu dönemde esnaflarımızla Korana virüs ve ilçemiz için onların taleprini dinledik. Birlik ve beraberlik içerisinde hareket edip bu günleri atlatmanın öemine değindik’’ ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Game of Thrones yıldızından kötü haber! O da Koronavirüse yakalandı Game of Thrones yıldızından kötü haber! O da Koronavirüse yakalandı
Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeliValilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Edremit Belediyesi’nde korona virüsle mücadele toplantısı

Edremit Belediyesi’nde korona virüsle mücadele toplantısı

GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 37 yaralı

GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 37 yaralı

İl Emniyet Müdürlüğü binaları dezenfekte edildi

İl Emniyet Müdürlüğü binaları dezenfekte edildi

Gaziantep’te hijyen seferberliği

Gaziantep’te hijyen seferberliği

İzmir’de lokal cinayetinin zanlısı yakalandı

İzmir’de lokal cinayetinin zanlısı yakalandı

Yunanistan'ın sert müdahalesinde yaralanan 4 sığınmacı AİHM'e başvurdu

Yunanistan'ın sert müdahalesinde yaralanan 4 sığınmacı AİHM'e başvurdu

Kütahya Namaz Vakitleri 17 Mart Salı

İmsak
05:39
Sabah
07:01
Öğle
13:13
İkindi
16:36
Akşam
19:16
Yatsı
20:33

Kütahya Nöbetçi Eczaneler17 Mart Salı

Defne Eczanesi
Merkez
Deniz Eczanesi
Merkez
Emet Eczanesi
Emet
Ayşem Eczanesi
Gediz
Şule Eczanesi
Simav
Merve Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Jandarmadan araçta sigara içen sürücüye ceza

Jandarmadan araçta sigara içen sürücüye ceza

’’Bir an evvel iyileşip tekrar görevime dönmek istiyorum’’

’’Bir an evvel iyileşip tekrar görevime dönmek istiyorum’’

Pazar yerinde sigara standı açtılar

Pazar yerinde sigara standı açtılar

Peşin alınan gaza fatura

Peşin alınan gaza fatura

"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor

"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.