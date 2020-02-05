Kaymakam Yalçın, yaralı köpeği sahiplendi

Bozyazı Kaymakamı Arif Yalçın, bir aracın çarpması sonucu yaralan ve bir bacağı kırılan köpeği sahiplendi.

Bozyazı’nın kırsal kesiminde bir aracın çarpması sonucu yaralanıp bir bacağı kırılan ve Büyükşehir Belediyesine ait Bozyazı Tekmen Mahallesi’nde bulunan Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde sağlığına kavuşan köpeği sahiplenen Kaymakam Yalçın, ’Çarli’ ismini koyduğu köpeğe, kaymakamlık lojmanı bahçesinde kulübe yaptırdı. Yalçın, zaman buldukça Çarli ile ilgilenip oyun oynamayıda ihmal etmiyor.

Aracın çarpması sonucu ön sol bacağı kırılan, ancak iyileşmesine rağmen topallıyarak yürüyen köpeğin, bacağının düzeltilmesi içinde girişimlerde bulunan Yalçın, uzmanların köpeğin bu şekilde yaşamına devam etmesinin daha uygun olacağı görüşünü belirttiklerini söyledi. Kaymakam Yalçın’ın davranışını sokak hayvanlarını yuvalandırmak ve yardım etme bilincini yayma konusunda örnek teşkil edecek bir davranış olarak yorumlayan hayvanseverler, “Kaymakam Beyin yaptığı gerçekten takdire değer bir davranış. Kendisini kutluyoruz” dediler.



