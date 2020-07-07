Kaymakam Yavuz, yapımı devam eden köy yolunda incelemede bulundu

Bilecik’in Osmaneli İlçe Kaymakamı Naif Yavuz, ilçede yapımı devam eden Balçıkhisar köy yolundaki çalışmaları yerinde inceledi.

Kaymakam Naif Yavuz, KÖYDES kapsamında Balçıkhisar Köyündeki yol genişletme ve asfaltlama çalışmalarını Köylere Hizmet Götürme Birliği muhasebe Müdürü Üzeyir Elmas ile çalışma sahasında planlama ve ölçümlerde de bulundu. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü teknik ekibinden bilgiler alan Kaymakam Yavuz, buradaki çalışmaların tamamlanmasının ardından ekiplerin bu yıl içerisine yapılması planlanan diğer köy yollarında çalışmalar yapacağı söyledi. Köylere Hizmet Götürme Birliği yetkililerinden çalışmalar hakkında da bilgi alan Kaymakam Yavuz, bütün köylere daha iyi, daha güzel hizmetler götürmeye çalıştıklarını ifade etti.

