Kaymakam Yıldırım’dan rehabilitasyon merkezlerine ziyaret

Selendi İlçe Kaymakamı Ali Yıldırım, ilçede eğitim veren özel rehabilitasyon merkezlerini ziyaret ederek, engelli bireylerle bir araya geldi.

Kaymakam Ali Yıldırım ve Belediye Başkan Yardımcısı Aşkın Akkoç ilçede bulunan Özel Mutlu Birey Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ile 3 Eylül Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti. Pandemi dolayısıyla eğitim gören öğrencilerle açık havada buluşan Kaymakam Yıldırım kurum yetkilileri ile bir araya gelerek, öğrencilerle bir süre sohbet etti. Kaymakam Yıldırım, ziyaretlerde yaptığı konuşmasında, "Birleşmiş Milletler tarafından 1992 yılında Dünya Engelliler Günü olarak kabul edilen 3 Aralık tarihi, engelli vatandaşlarımızın sorunlarına dikkat çekilmesi açısından önemli bir gündür. Gerek sosyal yaşamda gerekse iş yaşamında kendilerine çok zor yer bulan ve yaşamın birçok alanında çeşitli engeller ile karşılaşan engelli insanlarımızın farkına varmak ve onlarla birlikte yaşadığımızı unutmamamız gerekiyor. Devlet olarak tüm engelli bireylerimizin talep ve beklentilerini yerine getirme konusunda gerekli hassasiyeti gösterirken, aynı zamanda toplumsal bir sorumluluk olan engellilerin sorunları, tüm vatandaşlarımızı da yakından ilgilendirmektedir." dedi.

En büyük engelin sevgisizlik olduğunu belirten Kaymakam Yıldırım, sevgi ve hoşgörü ile her engelin aşılacağını belirtti. Kurum ziyaretinin ardından Kaymakamı Yıldırım, Belediye Başkan Yardımcısı Akkoç ile birlikte Zafer Mahallesinde babası ile yaşayan Bekir Bolat’ı da ziyaret etti. Kaymakam Yıldırım’a ziyaretlerde Belediye Başkan Yardımcısı Aşkın Akkoç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Ataşman ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Çağlar Yılmaz da eşlik etti.

