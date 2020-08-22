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Kaymakam Yüce, Devlet Hastanesi inşaatını inceledi

KIRKLARELİ HABERLERİ  | 22.08.2020 17:55 | Son Güncelleme

Lüleburgaz’da görevine kısa süre önce başlayan Kaymakam Salih Yüce, yakın zamanda faaliyete başlaması planlanan Lüleburgaz Devlet Hastanesini ziyaret etti.Ziyaretinde Kaymakam Yüce’ye Kırklareli İl Sağlık Müdürü Dr.

Kaymakam Yüce, Devlet Hastanesi inşaatını inceledi

Lüleburgaz’da görevine kısa süre önce başlayan Kaymakam Salih Yüce, yakın zamanda faaliyete başlaması planlanan Lüleburgaz Devlet Hastanesini ziyaret etti.
Ziyaretinde Kaymakam Yüce’ye Kırklareli İl Sağlık Müdürü Dr. Çiğdem Cerit, Lüleburgaz İlçe Sağlık Müdürü Dr. Önder Porsuk ve Lüleburgaz Devlet Hastanesi yönetim ekibi de eşlik etti. Kaymakam Yüce ve beraberindekiler, Lüleburgazlı vatandaşların açılmasını dört gözle beklediği Devlet Hastanesi binasının inşaatını inceleyerek değerlendirmelerde bulundu.

Kaymakam Yüce, Devlet Hastanesi inşaatını inceledi

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