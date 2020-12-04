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Kaymakamdan ışıksız yaya geçitlerinde denetim

MANİSA HABERLERİ  | 04.12.2020 08:54 | Son Güncelleme

Selendi Kaymakamı Ali Yıldırım, Belediye Başkan Yardımcısı Aşkın Akkoç, İlçe Emniyet Amiri Metin Demirel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Ataşman ile birlikte Belediye Meydanında kara yolu trafiğinde yol kullanıcılarının bilinçlendirilmesi ve ışıksız yaya geçişlerinde farkındalık oluşturmak için yapılan uygulamaya katıldı.Manisa’nın Selendi ilçesinde ışıksız yaya geçitlerinde sürücülerin yayalara öncelik verip vermediği uygulamalı olarak test edildi.

Selendi Kaymakamı Ali Yıldırım, Belediye Başkan Yardımcısı Aşkın Akkoç, İlçe Emniyet Amiri Metin Demirel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Ataşman ile birlikte Belediye Meydanında kara yolu trafiğinde yol kullanıcılarının bilinçlendirilmesi ve ışıksız yaya geçişlerinde farkındalık oluşturmak için yapılan uygulamaya katıldı.
Manisa’nın Selendi ilçesinde ışıksız yaya geçitlerinde sürücülerin yayalara öncelik verip vermediği uygulamalı olarak test edildi. Yayalara öncelik veren şoförlere teşekkür eden Kaymakam Yıldırım, yayalara yol vermeyen sürücülere de “Önce yaya” kuralı hakkında uyarılarda bulundu.
Kaymakam Yıldırım yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Işıksız yaya geçitlerinde geçiş önceliği daima yayalarındır. Yaşadığımız yerin daha güvenli, daha uygar ve daha huzurlu olması için ’Önce yaya’ kuralına hep birlikte uymamız gerekmektedir. Kara yolları Trafik Kanunu Madde 74’te ’Görevli bir kişi veya ışıklı trafik işaretleri bulunmayan, ancak başka bir trafik işareti ile belirlenmiş yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken bütün sürücüler araçlarını yavaşlatmak ve bu geçitlerden geçen veya geçmek üzere bulunan kişilere ve öğrencilere ilk geçiş hakkını vermek zorundadırlar.”

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