Kaymakamlar Manyas’ta buluştular

Balıkesir’in Manyas ilçesi Kaymakamı Muhammed Kaya ile Gönen, Bursa’nın Karacabey ve Mustafakemalpaşa kaymakamları Manyas’ta bir araya geldiler

Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya’yı Gönen Kaymakamı Aslan Yurt, Bursa Karacabey Kaymakamı Yusuf Gökhan Yolcu ve Mustafakemalpaşa Kaymakamı Ahmet Altıntaş ziyaret ettiler. Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya’yı ziyaretlerinde konuk olan kaymakamlar çalıştıkları ilçelerdeki çalışmalar ve projeler hakkında görüş alış verişinde bulundular. Muhammed Kaya, meslek büyüklerinin kendisini ve Manyas ilçesini ziyaretinden memnun kaldığını kendilerine iletirken, konuk Kaymakamlarda Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya’ya gösterdiği misafirperverlik örneği için teşekkür ettiler.

