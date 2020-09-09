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Kaymakamlık personeli şehit annesini ziyaret etti

ANTALYA HABERLERİ  | 09.09.2020 14:14 | Son Güncelleme

Korkuteli Kaymakamlık yazı işleri Müdürü Hüseyin Özvatan ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Saliha Şahintürk, 1994 yılında Şırnak İkizce’de şehit olan Jandarma Er Ali Çatal’ın Kiremitli Mahallesinde ikamet eden annesi Şerif Çatal’ı ziyaret etti.Şehidin annesi Şerif Çatal ile bir süre sohbet edip sorunlarını dinleyen Korkuteli Kaymakamlık yazı işleri Müdürü Hüseyin Özvatan ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanı Saliha Şahintürk, vatan uğruna canları pahasına mücadele eden kahraman şehitlere ve gazilere minnettar olduklarını, devletin daima şehit ailelerinin ve gazilerin yanında olduğunu belirttiler.Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren şehit annesi Şerif Çatal, Korkuteli Kaymakamlık yazı işleri Müdürü Hüseyin Özvatan ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakfı başkanı Saliha Şahintürk’e teşekkür etti.

Kaymakamlık personeli şehit annesini ziyaret etti

Korkuteli Kaymakamlık yazı işleri Müdürü Hüseyin Özvatan ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Saliha Şahintürk, 1994 yılında Şırnak İkizce’de şehit olan Jandarma Er Ali Çatal’ın Kiremitli Mahallesinde ikamet eden annesi Şerif Çatal’ı ziyaret etti.
Şehidin annesi Şerif Çatal ile bir süre sohbet edip sorunlarını dinleyen Korkuteli Kaymakamlık yazı işleri Müdürü Hüseyin Özvatan ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanı Saliha Şahintürk, vatan uğruna canları pahasına mücadele eden kahraman şehitlere ve gazilere minnettar olduklarını, devletin daima şehit ailelerinin ve gazilerin yanında olduğunu belirttiler.
Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren şehit annesi Şerif Çatal, Korkuteli Kaymakamlık yazı işleri Müdürü Hüseyin Özvatan ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakfı başkanı Saliha Şahintürk’e teşekkür etti.

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Merkez Eczanesi
Muratpasa
Sağlık Eczanesi
Muratpasa
Dilşad Eczanesi
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